Jeaustin Campos expone los secretos para poner al Herediano por encima de todos en menos de un mes

Herediano vs Saprissa Jeaustin Campos consiguió una victoria importante como DT florense ante el Saprissa 2 a 1, en la última jornada antes del parón por las eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos vive momentos dulces con el Herediano, eso sí los recorre a 1.000 por hora, porque tomó el equipo con el torneo ya comenzado y con la presión de tener que dar resultados al momento, sin tiempo de adaptación.

El estratega que ha sido campeón con Saprissa y tuvo pasos por San Carlos, Jicaral, Cartaginés y Pérez Zeledón no escondió que de entrada tuvo que trabajar fuertemente en la convicción del camerino, pero la actitud de los jugadores ayudó, además sin profundizar dio a conocer que una conversación entre la dirigencia del plantel y el camerino cambió muchas circunstancias.

Jeaustin Campos habló a solas con La Nación sobre los secretos para tener al Herediano en la cima y con ventaja después de un arranque turbulento.

¿Por qué decidió aceptar el reto del Herediano?

Cuando se me planteó la posibilidad, lo primero que pensé fue: ‘ojalá se dé’, porque yo quería volver a un equipo tradicional, a un equipo a pelear campeonatos, había tenido un lapso de la carrera que trabajé fuera de Costa Rica un par de años y en equipos en que el éxito no era el campeonato como Jicaral. Pero, sí hice un alto y la idea era salir del país o buscar un equipo tradicional que me diera el chance de lograr un campeonato sí o sí y gracias a Dios se dio con Herediano.

¿Extrañaba esa sensación de pelear por campeonatos? Hay técnicos que prefieren hacer procesos, otros consolidar jóvenes...

Sí extrañaba competir por un campeonato con una buena planilla, para tener la posibilidad de ganar arriba, de por lo menos estar ahí buscando el campeonato que hace mucho no lo sentía, eso uno lo extraña, ahora me siento muy a gusto con ese tipo de situaciones.

Usted estuvo a nada de llegar a Herediano a inicio de torneo... Al final llega con el campeonato ya empezado, pero parece que el destino le tenía escrito que debía llegar ahí.

Esas son las ‘diosidades’, cuando las cosas se dan uno piensa que Dios te da ese chance, cuando no en la de menos Él está evitando algún tipo de dificultad y obstáculo, en aquel momento no se dio... Pensé que Dios me estaba guardando de algo. Ahora que se dio pues Él tiene el libreto de cada uno.

¿Por qué en esta ocasión ni Jeaustin Campos necesitó adaptación al Herediano ni el Herediano a Jeaustin?

Es que el fútbol no es una ciencia exacta, en fútbol dos más dos no siempre es cuatro. Hay equipos de equipos, hay jugadores que a los 18 años no estarán listos para la Primera División, hay equipos en los que usted cala muy bien, hay situaciones circunstanciales.

Bueno le cambio la pregunta: ¿Qué pasó en su caso para ver que el equipo mejorara de una vez con su llegada?

El respaldo de los directivos. Además creo que algo que ayudó fue la conversación que se tuvo con los jugadores antes de mi llegada, eso allanó el camino, luego el resto me tocó a mí buscar una convicción del jugador de lo que queríamos. Tampoco mezclamos o dimos muchas indicaciones diferentes, buscamos indicaciones similares de lo que ya trabajaban. Además usamos nuestros cuatro elementos no negociables: disciplina, esfuerzo, trabajo y talento, por supuesto también la actitud y disposición del jugador ha sido trascendental.

Ahora ni en el mejor de los escenarios se esperaba, al menos en el ambiente deportivo, una mejoría tan drástica.

Yo sabía que con estos ingredientes íbamos a tener el ambiente adecuado para ser competitivos, porque nadie augura un partido ganado, eso no se puede pensar o presupuestar, pero lo otro de que íbamos a hacer muy competitivos, eso si, si lográbamos entrar con el chip que teníamos pues se tendría una muy buena respuesta,

Ahora ningún equipo es invencible, claramente algún día llegará la derrota. ¿Cómo manejar eso, porque de momento la confianza no ha sido golpeada?

Yo creo que ese tema es tener los pies en la tierra y estar claros en la realidad, porque a nivel de afición y prensa también un arranque como estos a cualquiera lo deslumbra... Esa es la lucha. Yo prefiero o me siento cómodo peleándole al fracaso que trabajando el éxito porque es muy complicado. Ahora cuando ganamos siempre tratamos de decir que se ha fallado, que mejorar, para precisamente no creernos perfectos, eso nos mantiene con pies en la tierra.

¿La victoria ante Saprissa era una final para usted?

Más allá del morbo, sí creo que era un partido de seis puntos, teníamos que salir a una final a pesar de las bajas de la Selección , yo le dije a los muchachos que era un partido de seis puntos principalmente por el hecho de que nosotros estábamos en la carrera del primer lugar, era una lucha por el primer lugar y un golpe en la mesa del que ganaba.

Usted celebró esos goles y el gane como si fuera un campeonato...

Yo a los muchachos se los dije que era como una final, yo lo viví como una final, yo contagié a los muchachos, esa es mi actitud siempre, yo eso siempre lo tengo, en un momento más mesurado, pero yo le dije a los muchachos que debíamos que salir a matar... Ya luego como se dio todo con expulsión, lesión tempranera, pues fue una victoria sufrida. El resultado al final fue sufrido pero tuvimos mucha resiliencia para obtener el resultado.

¿Cómo es compartir camerino con Jonathan McDonald? Todo el mundo recuerda lo que sucedió en el pasado entre ustedes...

Yo creo que el futbolista cuando somos rivales siempre y cuando haya honestidad en la profesión, todo se vale, cuando se es compañero o estamos del mismo lado, todo se vale también. Acá es uno más, no hay distinción ni para arriba ni para abajo. Jonathan ha trabajado muy profesional, la verdad nos sentimos a gusto con su trabajo, con su esfuerzo del dìa a dìa y sus entrenamientos aunque no juegue, como todos se lo he dicho no importa el cuándo sino el cómo voy a llegar a cuando se dé esa oportunidad y él lo ha entendido muy buen.

Pero entonces, ¿no hablaron de las diferencias que tuvieron antes?

El pasado es pasado, porque sino tendría que hablar con todos. Imagínate con Yendrick hablar de una final... Es difícil porque ha pasado de todo con todos, creo que es parte del fútbol dejar todo de lado y trabajar juntos.