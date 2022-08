Jeaustin Campos explica por qué no juegan figuras como Christian Bolaños y Marvin Angulo

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, conversó con sus aficionados, lo hizo por medio de las redes sociales del cuadro morado, que organizó una transmisión en vivo por Facebook para que los seguidores le hicieran sus preguntas al entrenador saprissista.

Entre lo que se pudo leer, lo que más le preguntaron es por qué Christian Bolaños casi no juega, o lo hace solo en los últimos minutos. Otros preguntaban por Marvin Angulo, quien ni en la banca ha estado en los últimos compromisos y no faltaron los que se cuestionaron si Campos tiene problemas con estos futbolistas. Bolaños fue reportado lesionado por el club y estará fuera de tres a cuatro semanas.

“Créanme que el camerino está espectacular, no hay ningún tipo de problema, no le hagan caso a la prensa amarillista. Tengan confianza en nosotros, no tenemos ningún problema con nadie. Jamás en la vida voy a tener un inconveniente con un jugador y mucho menos por algo personal, ninguno del cuerpo técnico, por el contrario debemos jalar parejos y pensar que situaciones personales no existen”, dijo Jeaustin ante las consultas que le transmitió Patricio Altamirano, el encargado de prensa de Saprissa.

Jeaustin Campos expresó que él ni ninguno de su cuerpo técnico tiene problemas con algún futbolista en Saprissa. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos insistió que no ha tenido inconvenientes con nadie en el camerino, llámese Christian Bolaños o Marvin Angulo.

“Con ninguno he tenido problemas y más bien al venir acá me decían que tuve problemas con Chamorro y no es así lo he defendido y le he dado la oportunidad”.

El timonel sí reconoció que existe malestar en algún sector de la afición, porque algunos futbolistas casi no aparecen.

“Hablamos de Angulo (Marvin) de Bolaños (Christian), son jugadores de mucha experiencia y nos sirven mucho, pero tenemos gente que ha respondido. Me gustaría que se conversara más de Zamora (Álvaro) que para mí es una de las sorpresas bonitas que hemos tenido, yo hace dos meses no lo conocía, también está el caso de Alemán (Fabricio) quien ya anotó y Taylor (Gerald) quien gana sus minutos en los partidos. Son situaciones bastante bonitas y entiendo al fanático que se basa en emoción y quiere que juegue uno u el otro, pero no podemos complacer a todos, solo hay once. Conmigo han jugado todos, yo no soy de que solo la argolla juega, no, todos han jugado”.

Jeaustin Campos defiende al portero que no tiene al saprissismo a favor

El entrenador saprissista comentó que no es la primera vez que pasa por esta situación y recordó que nadie está por encima del club.

“No es la primera vez que a mí me pasa, en algún momento por ejemplo José Francisco Porras le dio paso a Keylor Navas y a mí me tocó hacer el cambio generacional, a José Pablo Fonseca, Reynaldo Parks, Rónald González en aquella época, me tocó como gerente o entrenador decirles que no íbamos a renovar porque venía un Óscar Duarte, Kendall Waston, Bryan Oviedo, David Guzmán, Celso Borges, el mismo Joel, es parte de la responsabilidad que podemos tener. Creo que esto más allá de que este servidor ha tenido su trayectoria aquí en Saprissa o de los jugadores valiosísimos y mundialistas que tenemos en el camerino, pues más allá de eso está la institución y eso debemos respetarlo siempre”.

Según Jeaustin que se diga que Christian Bolaños y David Guzmán juegan poco, que Marvin Angulo ni aparece, son temas que aprovechan algunos para desestabilizar al plantel.

“El saprissista debe estar unido y contento, entiendo el corto plazismo, entiendo a la afición y los momentos emocionales que viven, que no se gana, pero de eso algún sector de la prensa se aprovecha y quiere sacar partido y millaje a todo esto y es un flaco favor que nos hacemos. Quiero que la afición entienda que nadie está por encima de la institución y si alguien que a través de las décadas ha respetado al club he sido yo”, manifestó Jeaustin.

Para el timonel todos han tenido su oportunidad, algunos la aprovechan, otros no tanto y otros debe analizar en qué juego alinearlos, pero según expresó, la competencia es bastante fuerte y resaltó que los jóvenes están levantando la mano.

“La afición debe entender que el fútbol ha evolucionado tanto que ya no es a base de corazonadas o de emociones, o voy a ver si pongo a este o al otro, sino que ya hay un esquema tecnológico que nos respalda y la competencia ha estado buena y los muchachos han respondido bastante bien”.

Y sobre el arranque en el campeonato donde Saprissa no ha pesado como local, suma dos encuentros y la misma cantidad de empates, Campos señaló que es cuestión de tiempo para que el plantel se vea mucho mejor en cada compromiso.

“La gente o la prensa dice que tenemos un buen equipo y poseemos buenos jugadores, obviamente reforzamos. Creo que el equipo subió la parte competitiva y hay muy buenos futbolistas, pero tenemos que trabajar en poco tiempo el factor equipo. Hemos ido avanzando en el juego y ahora nos toca trabajar los detalles, nos llegan poco, pero nos concretaron, llegamos mucho y no hemos tenido esa fineza y ya cuando se nos abra el marco podremos remediar algunas situaciones y creo que pronto veremos al equipo compitiendo con mucha más autoridad”.

Para Jeaustin una de las fortalezas de su escuadra es que cuenta con una buena combinación entre experiencia y juventud.

“Eso para nosotros es fundamental, como decía Carlos Linaris, los jóvenes te ganan partidos, pero los de experiencia ganan campeonatos. Estamos también en ese proceso, el jugador que está disponible va a jugar y les digo a los muchachos, no se preocupen por el cuándo es el cómo van a estar al llegar ese cuándo. Un jugador de Saprissa no puede renunciar, ni puede rendirse, no puede bajar la cabeza, para eso está acá y estar en Saprissa es muy difícil, siempre hay una presión enorme, la afición es muy rigurosa y no cualquiera puede sobrellevar esa presión”, expresó Jeaustin Campos.