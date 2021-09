Jeaustin Campos está ansioso por mostrar la nueva cara ofensiva del Herediano

GuadalupevsHeredia Jeaustin Campos enfrentará este sábado su tercer partido como técnico del Herediano, cuando se mida a Jicaral Fotografía: Mayela López (Mayela López)

El técnico Jeaustin Campos buscó sacarle el máximo provecho a la primera semana larga de trabajo que ha tenido al frente del Herediano, luego de sumar dos victorias al hilo en menos de cuatro días.

Los florenses, actuales líderes del Torneo de Apertura 2021, reciben este sábado 25 de setiembre a Jicaral, en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe, a partir de las 8 p. m., y el próximo domingo al Saprissa, en dos compromisos que podrían afianzar el trabajo del experimentado entrenador.

¿Cómo fue esta primera semana de trabajo completa al frente del Herediano?

Está semana larga fue muy provechosa, de verdad que la ocupábamos, porque son muchos detalles los que debemos abarcar. Con los muchachos ya tenemos muchísimas cosas claras del sistema que queremos. De cómo debemos atacar o cómo debemos defender y la verdad que la respuesta de ellos ha sido muy buena.

¿Cómo se maneja el tema táctico cuando se tienen tantos partidos seguidos?

Hemos estado trabajando por líneas. Estamos trabajando once contra once, viendo prueba y error, sobre lo que nosotros queremos intentar y ellos han respondido bastante bien. Nos faltan algunos detalles más profundos pero vamos a ir llenando todas esas áreas de mejora para poder tener un equipo más pulido, donde todos tengamos una misma idea de juego. Es difícil, pero la respuesta de los muchachos nos ha ayudado muchísimo a seguir avanzando.

¿Qué tal va calando la idea de juego entre sus jugadores?

El primer partido fue solo dar alineación (3-0 ante Sporting). Para el segundo (2-0 frente a Guadalupe) nos condiciona mucho la expulsión a los 25 minutos y no pudimos ver plasmado lo que hubiésemos querido. Nos mostramos bien defensivamente y manejamos tácticamente el partido.

Hay mucha expectativa, hasta un poco de ansiedad de parte mía de cómo se desarrolla el equipo con las ideas que hemos implementado desde el punto de vista ofensivo y la alta presión, que es un poco lo que queremos y que debido a las circunstancias no hemos podido desarrollar y evaluar la aplicación de muchas cosas.

¿Siguen siendo ganar a cualquier costo el objetivo del plantel?

La semana pasada hablamos de los resultados, no tanto de las formas. Hoy es claro que nos interesa el resultado, pero también debemos ir analizando la manera en que queremos ganar, igual debe ir creciendo nuestro rendimiento deportivo y esperamos verlo plasmado en la cancha.

¿Cómo analiza el compromiso ante Jicaral?

Desafortunadamente no ha tenido un buen arranque. Sabemos más o menos cómo juegan, por lo que van a intentar tener un buen bloque defensivo y salir a la contra; al menos esperamos eso. Nosotros debemos seguir creciendo en nuestro juego, en nuestra dinámica, en nuestras referencias ofensivas. Los que están arriba han tenido muchas oportunidades de anotar y las han capitalizado, por lo que esperamos sea de mucho provecho para nosotros en este partido. Sabemos que el gol es el táctico en este tipo de compromisos y luego, tener un buen manejo.

¿Continuarán las rotaciones en el Herediano?

Anteriormente dije que estar en el banco es un lujo. Hay jugadores que participaron en el primer juego y para el segundo quedaron fuera de la lista; otros estuvieron fuera en el primer juego y en el último participaron y fueron titulares. Hay casos específicos por la cercanía de un partido y otro, como José Guillermo Ortiz y Yendrick (Ruiz), quienes no tenían las 72 horas de descanso, que no fue por tema de lesión, sino por intensidad y descanso al no estar en óptimas condiciones. Vamos a intentar tener una alineación base y vamos a buscar las mejores opciones.