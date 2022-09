Jeaustin Campos espera que Alajuelense tome la manija del Clásico

En Saprissa apuntan a una nueva victoria, la sexta seguida en el campeonato, la mira está puesta en Alajuelense en el clásico del sábado, pero los morados no llevarán la batuta del juego, al menos en el inicio.

Así lo dejó claro Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, quien prácticamente confirmó la misma alineación que ha utilizado desde la sexta fecha del certamen incluido Javon East, quien se reintegró a las prácticas del cuadro tibaseño.

"Lo que está bien de repente no hay que modificarlo", dijo Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, quien jugará el clásico con la misma formación que ha utilizado desde la sexta fecha del campeonato. (JOHN DURAN)

¿Javon East puede jugar el clásico?

Nosotros hemos sido muy transparentes en todo este tipo de situaciones, lesiones o algún tipo de trabajo especial. En el caso de Javon, él ha estado con un trabajo en los partidos bastante importante, igual que Luis (Paradela) y todos los que juegan por arriba. Luego de los últimos juegos, usualmente en el primer día de entrenamiento, hacemos una labor especial con él fuera del campo. No sé dónde salió lo de la lesión, es un trabajo diferenciado por la carga que normalmente tiene, pero eso no tiene nada que ver con alguna lesión importante.

¿Kevin Chamorro seguirá como titular en el arco?

El caso de Kevin Chamorro lo hemos hablado bastante y es un tema que se conversó la semana pasada cuando Aarón Cruz ya estaba bien. Aarón lo ha entendido, es un tipo muy profesional, muy serio, Kevin igual y seguiremos por la misma línea de pensamiento de la semana pasada.

¿En el clásico le dará continuidad a lo exhibido o se guarda alguna sorpresa?

Yo he intentado ser un entrenador versátil en cuanto a sistemas, perfiles y jugadores y lo que está bien de repente no hay que modificarlo. En el partido anterior ante Puntarenas trabajamos muy diferente desde el punto de vista táctico con los mismos hombres. Creo que por ahí va la línea cuando se juega de visita, esperar un poquito, ser un poco más comedidos y aguardar que el rival como local proponga, pero llegan a cierto nivel de nuestro campo y ya empezamos a trabajar nuestra parte.

En cuanto a las sorpresas, no necesariamente uno puede sorprender desde el punto de vista de jugadores, sino con el mismo sistema, adelantar o retrasar algunas líneas, o efectuar movimientos como hicimos en Puntarenas dentro del mismo esquema. Enfrentamos a un rival directo por el liderato general y sobre esa responsabilidad vamos. Es un adversario que está en otro grupo con los mismos puntos que nosotros y lo primero que deseamos hacer es ganar el juego, porque el clásico se gana, después aumentar la ventaja en nuestro grupo y tratar de acortar diferencia con el líder.

Saprissa le presentará a Alajuelense siete futbolistas que nunca han actuado en un clásico

¿Qué tan diferente ha visto a la Liga respecto al torneo pasado?

Me parece muy prudente del profesor (Fabián Coito) conservar el cuerpo del sistema o la idea de jugar, me parece que ha sido muy inteligente de su parte. Me ha tocado estar en la misma situación y es tan perjudicial no hacer algún cambio, como hacer mucho. Lo ha sabido manejar y me parece que hasta el momento los resultados lo han avalado. Creo que ha logrado establecer o construir un equipo un poco más compacto y como siempre esperamos las mejores versiones de los adversarios.

¿Cómo mejorar el nivel de los relevos, porque cuando usted debe hacer variantes, el equipo baja el ritmo?

Esa es tu sensación y no te puedo convencer de lo contrario, pero te puedo decir que Fabricio Alemán lleva dos goles y entra de cambio. Jaylon Hadden trabajó bastante bien cuando Kendall Waston estuvo suspendido. Normalmente hay situaciones en esa segunda línea de batalla que se torna un poco complicado porque no tienen ritmo o juegan poco y con ellos trabajamos horas extras para hacer algunas labores tácticas, para tratar de meterlos y darles esa competencia, normalmente jugamos ante el Uruguay de Coronado o el alto rendimiento. Tratamos de compensar un poco, pero es difícil pretender que quienes ingresan de cambio tengan un ritmo de partido normal y que el grupo no sé si tiende a bajar, porque quienes han entrado han conservado el nivel individual, pero siento que no se ha notado mucho la diferencia.

La semana ha sido diferente para los dos equipos, la Liga tuvo partido en El Salvador y ustedes están enfocados en el clásico. ¿Llevan ventaja sobre la Liga en este aspecto?

Ellos tuvieron partido y tal vez uno desearía tener un tipo de encuentro donde se le dé continuidad a aquellos que han actuado menos. Tal vez Alajuelense tiene ventaja que le da minutos de competencia a algunos que de repente no son habituales y eso para mí es ganancia. Un clásico es diferente, el camerino va a estar metido y enfrentaremos la mejor versión de Alajuelense con jugadores de muchísima experiencia que pueden perfectamente llevar este tipo de retos.