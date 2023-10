Jeaustin Campos: ‘Es un juego de matar o morir y no tengo reparo en entrar con las mejores fichas’

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, exhibió sus cartas en el juego particular que tiene este viernes frente a Saprissa.

Campos fue claro en que desean avanzar a la final del Torneo de Copa y ganarlo, por eso se medirá a los morados pensando que no hay más allá, máxime porque la serie se define en partido único.

“A Saprissa hay que jugarle, ir al frente, ofenderlo en el buen sentido de la palabra, además es un juego único. Tenemos claro cómo ir a jugar y el torneo no da espacio para especular; en 90 minutos hay que jugar para ver quién pasa”, dijo Jeaustin Campos, quien atendió a la prensa previo al choque de este viernes a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Herediano y Saprissa se han enfrentado en dos ocasiones en el campeonato y las dos veces, el triunfo fue para los rojiamarillos, el primero de ellos en el Ricardo Saprissa. De hecho, la única derrota que el bicampeón nacional tiene en su casa es ante los florenses.

“Sabemos cómo juega Saprissa, lo tenemos claro, lo vivimos en el partido anterior y vamos a hacer nuestro trabajo. Siempre intentamos ser agresivos y tener control de la pelota. En todos los estadios hemos intentado jugar, buscar el marcador y ser protagonistas”, expresó Jeasutin Campos.

- ¿Qué ha hecho Herediano después del último partido, sabiendo que les toca el mismo rival y harán rotaciones?

- Siento que el equipo va tomando la forma que hemos deseado desde el principio y la idea es conservar ese ritmo de competencia. No creo en rotaciones, máxime que tenemos una semana larga y el grupo se vio bien en el partido. Enfrentamos una semifinal, es de matar o morir y no tengo reparo en entrar con las mejores fichas y lo asumimos como una final. El rival es calificado y complicado en su casa con experiencia en estas instancias.

- ¿A qué juega el Saprissa de Vladimir y por qué no ha vuelto a jugar José Guilermo Ortiz?

- El rival, como todos lo estudiamos, tiene muchas cualidades y áreas de mejora como cualquier equipo, y siento que los últimos resultados para nosotros son relativos, no son un parámetro del nivel de juego. Como ellos mismos dicen, fueron campeones de Recopa, Supercopa y son bicampeones. No creo que el comportamiento de los últimos resultados sea la media en la que nos debemos fijar. Respecto a Ortiz, tuvo una recaída hace par de semanas y está a la orden del cuerpo médico.

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, espera saborear la tercera victoria seguida sobre Saprissa y eliminarlo del Torneo de Copa. (Albert Marín)

- ¿Cree que José de Jesús Godinez y David Sayago deben jugar desde el arranque del partido y para usted eliminar a Saprissa significa algo especial?

- En esto del fútbol, no es sensato tomar las cosas personales. Ustedes me conocen, estando con Heredia le gané una final a Saprissa y viceversa. Aquí yo siempre quiero entrar a ganar, el fútbol si lo trabajas con rencor no deja nada; te desenfoca y los partidos jugados con Saprissa han sido muy buenos. La afición y los jugadores se merecen la mejor versión y poder avanzar a la final. Respecto a los dos 9, ya han jugado juntos y el bagaje de partidos de Godinez es mayor que Sayago, y tratamos de dosificar eso, pero no tengo inconveniente en que jueguen juntos y me gustaría.

- ¿Cómo está emocionalmente su equipo?

- Muy ilusionado, emocionado y mesurado; es un equipo maduro con experiencia y sabe manejar los resultados.

- ¿No le parece que tienen la oportunidad de liquidar a un rival que anda muy golpeado?

- La misión es ganar y en el ambiente se maneja algo parecido a lo que usted menciona, pero depende más de lo que podemos hacer. No pensamos si el rival está golpeado y aprovecharnos de eso. La mesura debe prevalecer, y yo confío en que el equipo ha mejorado en los encuentros. De nada vale si el rival está golpeado y nosotros no hacemos nuestro trabajo.