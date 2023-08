Jeaustin Campos: ‘Es bueno que nos muevan el tapete; no somos invencibles’

- ¿Cuál es su análisis de la derrota 0-1 ante Guanacasteca?

- Podemos hablar de muchas cosas, pero creo que la derrota no se debió a la rotación. Fue más por la falta de decisiones acertadas en el último cuarto. Tuvimos control del partido de principio a fin, pero no logramos concretar. Guanacasteca se defendió bien y aprovechó oportunidades.

“Si analizamos la planilla que hoy jugó no era la del alto rendimiento. Jugaron Aarón Salazar, Gerson Torres, Jaylon Hadden, Keysher Fuller; Deyver Vega y el portero Alexandre Lezcano, quien se destacó en la temporada. Además era necesario dar minutos a Andy Rojas y John Ruiz y creo que no desentonaron”.

- ¿Cómo evalúa el desempeño de su equipo?

- No fue un mal partido, jugamos bien, pero nos faltó definición en el último cuarto, lo que resultó en la derrota.

- ¿Por qué cambió nueve jugadores de un partido a otro?

- Básicamente por cuidar la fatiga acumulada, porque si la hay. Ya perdimos a Yeltsin Tejeda por una cuestión muscular y corríamos el riesgo con otros que tienen mucha carga con algunos golpes era peligroso ponerlos hoy sabiendo que nos quedan 18 partidos para clasificar en el campeonato nacional, pero nos quedan dos para ir a la Concacaf, por lo que se establecen las prioridades.

- ¿Cómo afrontarán el duelo contra el Real España en la Copa Centroamericana después de esta derrota?

- Tenemos algunas pinceladas de lo que es el Real España y siento que estamos claros que hay que levantar la cabeza, que fue un trago amargo y no lo esperábamos, pero que hay que pasar la página. Acá no dependemos de ganar o perder un juego para seguir respetando nuestra idea de juego y seguir sobre este camino. Es importante el meneón para el miércoles llegar con las luces encendidas.

- ¿Qué debe cambiar el equipo ante los hondureños?

- Hoy lo único malo fue el resultado. A partir de este domingo vamos a entrenar con miras al juego ante el Real España, que es una final que tenemos que ganar sí o sí. El equipo está consciente de eso y en buena hora, si pasó algo así (la derrota). Es bueno que nos muevan un poquito el tapete a todos y no dejarnos llevar, ya que no somos un equipo invencible o que está lejos de perder.

- ¿Siente que el equipo depende demasiado de José de Jesús Godínez en la ofensiva?

- Obviamente Godínez está con la posibilidad de tener una claridad en el marco que hay que aprovecharla. Yo lo catalogaría como que hoy está en su momento y eso es importante. Por otro lado, (José Guillermo) Ortiz ha estado casi un año lesionado y le ha costado muchísimo. Con Robert (Garbanzo) lo hemos conversado que nos urge un “nueve” y esperamos tener esa posibilidad.

- El técnico Horacio Esquivel aseguró que estudió muy bien al Herediano y que usted solo le cambió “los muñecos”, pero que jugó igual al resto de partidos.

- Fue un partido que de principio a fin lo manejamos nosotros. Salvo dos o tres situaciones y los gruesos errores en el gol, que no fueron solo de Lezcano, pero el resto lo manejamos nosotros. Nunca hablo del entrenador rival y sus planteamientos, pero si él quiere pensar así, en buena hora. Ellos tienen una planilla más limitada que nosotros, pero sacaron el resultado y lo respetamos.

- ¿Dónde se pudo marcar la diferencia?

- No vi ningún jugador desganado, sin actitud, sin correr, sin tratar de ganar los tres puntos. Siento que el equipo lo intentó, jugó, pero no estuvimos muy claros. Sabíamos cómo iba a jugar Guanacasteca y lo intentamos. Quizás el ritmo de competencia le pasó a algunos jugadores la factura, pero no hay drama. Lo que pasó es que no tuvimos claridad en el último cuarto de cancha para tomar las decisiones.