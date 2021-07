Jeaustin Campos: ‘En el clásico la clave será tener esa fineza para definir’

RAFAEL PACHECO (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Qué sensación le deja el empate en Pérez Zeledón?

Si ustedes vieron el partido, lo planteamos para salir ofensivos, Tuvimos muchísimas opciones de gol. Si no tenemos la fineza para anotar, también hay que tener la tranquilidad para no perder la cabeza e irnos desbocadamente al ataque. En estos momentos es importante que si no pudimos ganar porque las opciones (no entraron), o porque el rival está ahí. En este caso fueron las dos: el rival se paró bastante bien, aunque pienso que tuvimos unas opciones mucho más claras. Así que mantuvimos un balance al tratar de siempre ir a buscar el partido pero también con la precaución de que no nos vuelva a pasar lo de los partidos anteriores.

¿Qué línea del equipo es la que más le preocupa?

En realidad me ocupa todo, siempre es un todo. El primer defensa tiene que ser un delantero. Eso ya está trillado. Pero sí está claro que necesitamos todavía estar aún más finos en la definición y poder aprovechar las opciones.

¿Cómo siente que llega Saprissa al clásico del domingo?

Insisto en el volumen y la producción de juego, creo que tenemos lapsos cada vez mejores en nuestro nivel de juego y eso me mantiene tranquilo, una tranquilidad que no es al 100%, pero creo que el equipo respondió en una cancha que es difícil, complicada (...). En partidos como el del domingo la clave es tener esa fineza, como el primer clásico, en que tuvimos oportunidades y no las concretamos.

¿Qué le pareció Kevin Briceño?

Yo lo dije del partido anterior contra Heredia, me parece que fue una jugada desafortunada y no fue infortunio de él el segundo gol. Tuvo dos, tres, cuatro buenas intervenciones. Hoy ustedes lo vieron, un portero bien aplomado, maduro para su edad, hablamos de la madurez de un portero.

¿Guardó a los jugadores con cuatro tarjetas amarillas, como David Guzmán y Deyver Vega, pensando en el clásico?

El caso de Deyver sí, el caso de Guzmán también acordémonos que viene saliendo de una artroscopia, entonces esa cantidad de partidos... Como lo he dicho en las conferencias de prensa, hemos cambiado jugadores no tanto por el látigo, como algunos puedan decir, ni mucho menos improvisamos.