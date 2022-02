Jeaustin Campos: ‘El camino más corto para ganar es jugar bien’

Jornada 4 del Campeonato Nacional El mexicano Diego González anotó el gol del empate ante Saprissa. Lo celebra con el brasileño Kennedy Rocha. (Alonso Tenorio)

Los tres empates consecutivos del Herediano, en el actual Torneo de Clausura 2022, no desesperan al técnico del Herediano Jeaustin Campos y a sus jugadores, quienes aún no conocen la victoria.

Luego de igualar ante Grecia (1-1), Santos (0-0), como visitantes y este viernes en casa ante el Saprissa (1-1), el Team se mantiene sin sumar un triunfo, no obstante, los integrantes del plantel aseguraron que se deben tomar una serie de consideraciones y así entender el por qué de los resultados.

El mexicano Diego González, anotador del gol del empate 1-1 frente a los morados aseguró que el equipo juega bien, pero les ha faltado suerte, además agregó qie dos de los compromisos han sido en condición de visitante en dos escenarios muy complicados.

“Hemos tenido dos salidas muy bravas: En Grecia y Guápiles. Además no contamos con los seleccionados y otros jugadores estaban lesionados. También Saprissa es un equipo muy bravo, distinto, pero lo importante es que seguimos sumando, vamos poco a poco y pronto llegarán las victorias”, manifestó González.

“Frente a Saprissa venimos de menos a más, fue un partido muy complicado y es claro que estos compromisos se juegan diferentes, por lo que representan ambos conjuntos. Por dicha tuve la oportunidad de anotar y eso es importante para el grupo”.

Jeaustin Campos, estratega florense, recordó también las circunstancia por las cuales han pasado en las últimas semanas y defendió el grupo y el trabajo que vienen desarrollando.

“Un entrenador me dijo que el camino más corto para ganar es jugar bien. Es preferible no ganar, pero jugar bien. Si juegas mal y ganas, son mucho menos las veces que vas a ganar. Tres empates es fácil decirlo o bien que se tiene una mala racha, pero no olvidemos que no teníamos a fuera 12 jugadores, es decir la mitad del equipo”, admitió Campos.

“No es ser conformista, pero al Herediano le cuestan los arranques de campeonato. Me parece que ante Saprissa fuimos superiores, las victorias ya vendrán. Esto no es de merecerlo, pero los muchachos hicieron ante Saprissa un gran esfuerzo. En realidad se mereció ganar. Ellos llegaron una sola vez y nosotros tuvimos varias llegadas que no concretamos”.

Por su parte, John Jairo Ruiz explicó que siempre van a dar lo mejor en la cancha y tienen claro que van por buen camino y los triunfos van a llegar muy pronto.

“No nos vamos a desesperar porque tenemos tres partidos empatados, También es cierto que no hemos perdido, vamos sumando a poquitos y esos puntos que hoy hemos ganado como visitantes nos pueden ayudar mucho al final del campeonato”, agregó Ruiz.