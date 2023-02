Jeaustin Campos dispara: aclara que lo de Saprissa es jerarquía, critica al arbitraje y abre puerta a Christian Bolaños

en un giro inesperado, le abrió las puertas a Christian Bolaños. Eso sí, en el caso de Bolaños, también le envió un mensaje.

Saprissa vs Alajuelense: El empate persistió

El técnico de Alajuelense señaló que la fortuna marcó la diferencia a favor de Saprissa. ¿Qué piensa de esto?

Un equipo como Saprissa, de los grandes, lo que tiene que tener es jerarquía. No se le puede llamar fortuna, más allá de que respetamos todas las opiniones. El gol llegó muy rápido en una desatención y el resto ya no es fútbol, porque se dio la expulsión.

”Lo que pasa es que imposible hablar de fútbol cuando el árbitro tiró abajo lo que era un buen partido. No lo digo por la roja a Ariel Rodríguez, sino porque la primera de Celso Borges era amarilla, la de Carlos Mora sobre Kendall Waston era penal y la de Freddy Góndola era roja. El arbitraje incidió y después de todo el desastre de ellos en general, qué puedo decir.

”Intentamos jugar a lo que pretendíamos con un jugador menos. Nosotros con 10 jugadores, sacamos un empate y si vemos los números, la cantidad de remates fueron iguales (14 cada uno) y ellos tuvieron el doble de faltas. Luego ya todo se resume en jerarquía”.

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, vivió con intensidad el primer clásico ante Alajuelense en el Torneo de Clausura 2023. El resultado final fue 1 a 1. (Jose Cordero)

El arbitraje fue malo para los dos. ¿Se equivocó Saprissa al entrar al juego de los golpes?

Lo que pasa es que cuando se ven las alcahueterías... Jamás se puede comparar la jugada de Góndola con la de Arboine o el rodillazo que le pega Celso a Zamora, con la falta que hizo Mariano y que es futbolera. Desafortunadamente tenemos que hablar de un incompetente y no de fútbol.

”Estuvimos como 60 minutos o más con un jugador menos y obvio que nos iban a llegar. Ellos controlaron la pelota, pero nosotros el juego y eso es jerarquía, es saber golpear”.

¿Quién sale más fortalecido de este clásico?

Depende de cómo se le mire, unos verán el vaso medio lleno y otros medio vacío. Si hubiese sido al revés, pensaría en que pudimos ganar el partido y saldría preocupado, más allá de lo que se diga de la fortuna. Veo el vaso medio lleno y creo que en defensa estuvimos bien y de mitad de cancha hacia arriba nos sigue faltando fineza para concretar.

Christian Bolaños habló y señaló que conversó con usted sobre la situación que atravesaban. ¿En algo cambia el escenario de él ahora?

Me alegra mucho que reconociera los errores que estaba cometiendo y que van en contra de las formas de manejarse en un camerino. Esto no le permitía competir sanamente, porque han sido errores que hicieron que no tuviera esa competencia y es que no puedo sacar a muchachos que están trabajando bien, cumplen con horarios y cumplen con todas las indicaciones que se le dan.

”Lo más importante es que reconoció sus errores, que es algo de camerino y no voy a tocar en conferencia. Esperemos que de ahora en adelante tenga un comportamiento dentro del camerino con los compañeros míos del cuerpo técnico y todas las situaciones que rodean un buen ambiente. Ahora sí va a tener una competencia real y ahora sí se torna un tema futbolístico”.

¿Considera que Kevin Chamorro se equivocó en el gol y cómo está la competencia de él con Esteban Alvarado?

Siento que Chamorro jugó un muy buen partido y aunque la jugada del gol que nos hicieron ya la hemos trabajado, él está exento de culpa.

”Lo de Esteban y lo de Kevin, pues lo vamos a ver. En el clásico Kevin fue un baluarte para nosotros y esto generará una gran competencia, porque sabemos la jerarquía de Esteban. Le dije a Esteban que hoy el titular es Chamorro y en la medida en la que se pueda buscar un puesto, ahí estará la pelea.

¿Se ha dado algún acercamiento con los árbitros para intentar una mejoría de ellos?

Con los árbitros hay mucha soberbia. Se van más por la forma, que por el fondo. Quisiera no hablar de esto en mi conferencia, tampoco soy de los que habló con los árbitros antes o con la Comisión de Arbitraje para ver si pongo o quito a uno y otro. Siento que todos deberíamos de estar a la altura y por eso es que ya no van a los mundiales, ya casi no hay internacionales y cuando salen, son unos desastres.

¿Le cobró a Aarón Cruz que se va para Herediano?

Cuando se dio lo de que Aubrey David se iba para Alajuelense, igual jugó. Ahora dicen en la prensa que Jaylon Hadden tiene un pie en Herediano e igual estuvo en el banquillo en el clásico. Le dije a todos que mientras vistan estos colores, se deben a su profesión, porque le pagamos a todos, pese a que tengan una oreja en el otro lado.