Jeaustin Campos cree que no fue prudente dar la lista de convocados al Mundial antes de la final

El juego más esperado del campeonato está servido sobre la mesa. Saprissa y Herediano están listos para enfrentarse en la final y buscar el título, pero antes de saltar a la gramilla, Jeaustin Campos, técnico de Saprissa atendió a la prensa deportiva y compartió sus pensamientos.

Para empezar, a Campos no le pareció que se haya dado a conocer la lista de convocados al Mundial de Qatar, antes de jugar la final.

“Si usted me pregunta por las formas, creo que no era del todo prudente dar una lista por todo el morbo y detalles que se pueden dar en torno a los jugadores, tanto los que están, como los que no están”, dijo Jeaustin.

Saprissa le tiene a Herediano un reto difícil de conseguir en la final

El timonel saprissista no cree que al conocerse el nombre de los mundialistas, los futbolistas se cuidarán en la final para no tener una lesión, al menos está convencido que sus dirigidos irán con todo, como hasta el momento lo ha hecho su equipo, que según él ha luchado y se ha adaptado a cualquier adversidad.

“A nivel de grupo creo que Saprissa tiene una resiliencia importante. El primer enfrentamiento contra el rival de turno fue el invicto y súper líder e intentamos competir. En el segundo duelo sobrevivimos también al favorito y al líder para no extender la final y logramos competir. Ahora estamos frente a la base de la Selección Nacional y estamos compitiendo”.

"No tenemos ningún triunfalismo y si el título está para nosotros, vamos a ir a luchar por el", dijo Jeaustin Campos, técnico de Saprissa. (Albert Marín)

Jeaustin agregó que no se confían de nada, menos del 2 por 0 a favor que poseen, insistió en que restan 90 minutos y cualquier cosa puede pasar.

“Siempre hemos tenido muchas situaciones adversas, luchamos contra un equipo unido, contra el líder, ante el invicto, contra el equipo que es la base de la Selección. Han tenido un aspecto motivacional más allá del que nosotros podemos tener y hemos competido con autoridad. Entonces no veo por qué no dejar la piel en la cancha si es necesario”.

Para Campos, los jugadores de Saprissa que fueron seleccionados al Mundial, tienen que demostrar por qué los convocaron.

“Es una responsabilidad enorme y quienes no fueron llamados, demuestran que son superiores a aquellos que fueron tomados en cuenta. Qué mejor oportunidad hay y sé que lo toman así. Los escogidos van a demostrar por qué los llamaron y los demás van a demostrar que son mejores. Estoy confiado en que vamos a hacer un buen partido y vamos a competir”.

En lo que tampoco se confía Jeaustin es de los números que están a favor de su escuadra, de visita se han mostrado sólidos y en todo el torneo, solo dos veces, les hicieron dos goles en un partido.

“No me fío de las estadísticas, no voy a cometer el error de otros colegas que quizá se fijan mucho en las estadísticas y tienen que tener contenido. Solo en dos juegos nos han hecho dos goles, en el primer partido y en San Carlos que quedamos 2 a 1.

Eso habla de la consistencia defensiva que hemos tenido después del partido en San Carlos”.

Campos manifestó que confían en el rendimiento y en la forma en que alcanzaron esos números y anunció que Saprissa no tiene por qué cambiar su estilo en el último choque del campeonato.

“Desde el primer minuto vamos a buscar el gol, somos Saprissa y tenemos que hacerlo así. Vamos a ser agresivos, a luchar, a pelear arriba, a crear situaciones de gol. Esa ha sido la esencia y receta nuestra en todo el torneo y en el último partido por más diferencia que haya no la vamos a cambiar, ni a salir de nuestro ADN”.

Jeaustin lo dejó claro, Saprissa no va a cuidar el 2 por 0, no piensa arriesgar al cederle la iniciativa a Herediano, en su mente pasa la idea de buscar otro gol y aumentar la cuenta.