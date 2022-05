Jeaustin Campos confiesa que vio Alajuelense - Jicaral y que usará a Aubrey David aunque no renovó con Saprissa

Jeaustin Campos giró instrucciones bajo la lluvia en el juego Saprissa - Pérez Zeledón. (Jose Cordero)

¿Cómo ha conseguido que los muchachos capten una idea e hilen dos victorias?

Insisto de que los muchachos han estado implicados. Se les han dado instrucciones claras, cortas, precisas, no inundamos con información, eso simplifica las cosas. Nosotros vamos juego a juego, esta jornada fue buena para nosotros. Vamos a tener ahora una jornada complicada, pero el equipo está retomando la confianza, la convicción, ahora apelamos a la constancia para el éxito y que no sea una cuestión de un pico. Nosotros no tenemos permiso de relajarnos, hemos sido enfáticos de que en los momentos de éxito apelemos a la constancia.

¿Siente que la delantera que tiene le está cumpliendo?

Los delanteros están Francisco (Rodríguez), Ariel (Rodríguez) y (Orlando) Sinclair... Lo de los goles pues es importante, pero también el trabajo, la intensidad, el segundo gol fue una jugada de Sinclair por ejemplo.. Entonces esa versatilidad ayuda. Son partidos seguidos y necesitamos intensidad.

¿Usted vive sus encuentros con la calculadora en la mano y viendo el resto?

Yo me tengo que ocupar de lo que está a mi alcance, no puedo ver otros resultados, no es que no me interesen, pero yo debo ver mi prioridad, al final veremos si podemos o no clasificar. Yo he aprendido que lo que no está en mis manos entonces no debo darle espacio. Lo de nosotros es ganar e ir empujando, no sé quienes están arriba, ni nada.

¿Le preocupa que nombres de futbolistas de su plantel suenen en otros clubes?

Lo de los futbolistas es muy normal, es otra situación que no me ocupo, te lo respondo por respeto. Hay que apelar al profesionalismo de los futbolistas, por ejemplo si se van a ir que quieran irse con una medalla, que se vayan clasificando, estamos hablando de prestigio... Por el momento todos los que están hoy bajo la bandera de Saprissa yo espero el 200% y que sean honestos y profesionales con su trabajo, ya después cada quien buscará su futuro. Vamos a apelar al profesionalismo de los muchachos.

Ya se filtró que Aubrey David no estará el próximo torneo en Saprissa y usted lo sigue utilizando.

No acostumbro a dispararme en los pies, yo no voy a privarme a un jugador. Yo apelo al profesionalismo y honestidad y el agradecimiento de un futbolista por el tiempo que estuvo acá. No nos podemos dar un lujo... Por ahí se habló de Bolaños y Kendall que se iban a separar, pero no nos vamos a disparar en el pie, que si hubo un error pues sí y tendrán su consecuencia, pero no podemos quitarlos.

¿Sus jugadores pueden ver otros juegos o no deja que se enteren del torneo?

Obviamente tengo la información hasta en el teléfono, tampoco ser grosero, si no les quita la paz pueden ver un partido... Yo vi Alajuelense - Jicaral, vi a Guadalupe, vi San Carlos, eso es diferente a estar pendiente de la tabla de posiciones. Yo les dije a ellos que eso no nos robe la paz y que no nos cause ansiedad ni zozobra.

¿Por qué cree que el Estadio Saprissa no tuvo tanta afición?

Creo que hay muchos distractores, había un concierto, además el club no ha hecho un torneo bueno.. Eso repercute en el sentimiento de la afición y no podemos recibir si no hemos dado. Pero también hay otros distractores y la billetera no da para tanto. Aunque es claro que debemos de dar para recibir apoyo.