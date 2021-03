Inclusive antes del partido contra Limón, antes de ese juego yo ya había comunicado que me iba. Si hubiésemos ganado yo me iba. Es una cuestión de prestigio, porque nadie me ha regalado nada, el profesionalismo, el estudio, todo eso me ha costado mucho, esta carrera no es fácil, yo siempre he dejado los equipos bien. Yo no puedo dejar mi prestigio en manos de algo que yo no puedo controlar.