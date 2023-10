Jeaustin Campos anuncia que Herediano va por más: ‘Se acercan las cosas bonitas’

Herediano recibirá a Saprissa el sábado, pero antes de eso, este miércoles 4 de octubre a las 8:15 p. m. le hará frente a un reto importante. El Team será ‘local’ en el Estadio Fello Meza y ahí jugará contra Comunicaciones, en el partido decisivo para avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y amarrar la clasificación directa a la Copa de Campeones de Concacaf.

La serie entre Herediano y Comunicaciones está 0-0, luego de lo que fue el pulso en Guatemala la semana anterior. Según Jeaustin Campos, el equipo florense va por más, ahora que retomó el camino de la contundencia. Y eso le agrada al técnico rojiamarillo, porque “se acercan las cosas bonitas”.

- Herediano buscará sacar la tarea contra Comunicaciones, mantener el invicto en la Copa Centroamericana y seguir bien en el Torneo de Copa y en el Apertura 2023. ¿Cómo manejar eso?

- Son dos meses de muchísimo trabajo, se acercan las cosas bonitas también, pero hay que hacer el mayor esfuerzo para estar ahí, en las fiestas grandes y gracias a Dios hemos dado muy buenos pasos. Lo primero, antes del sábado (partido contra Saprissa) es tratar de hacer un buen juego, un juego correcto, estamos en finales.

“Tanto jugadores como cuerpo técnico sabemos cómo jugar las finales, no es la primera vez que ellos están en una situación así. Los cuidados que hay que tener, los detalles que hay que ponerlos sobre la mesa para tener un partido perfecto que uno siempre dice perfecto, pero cuando uno busca la perfección podemos intentar rozar la excelencia.

“Eso es lo que necesitamos. Sabemos que tenemos un gran equipo al frente y no va a ser fácil. Esperamos que la afición pese bastante, ojalá que venga y nos acompañe. Creo que el grupo se lo merece y la afición también se lo merece porque nos han apoyado muchísimo. Esperamos que este miércoles tengamos un muy buen ambiente para que los muchachos sientan ese calor y que podamos salir con la victoria”.

- Herediano ha sido nómada. ¿Cómo toma la localía en el Fello Meza para un partido tan importante?

- Creo que estamos conscientes de la situación actual del club, de que vienen días muy lindos porque vamos a tener estadio, vamos a tener campo de entrenamiento, donde estén todas las comodidades. Espero que más bien no nos aburguesemos (ríe..), porque cuando se tiene todo, se hace muy fácil.

“A veces quisiera uno tener las comodidades y tener la localía, pero la verdad que mis respetos para este grupo de futbolistas. Al final, uno en la pizarra propone, pero ellos son los que hacen la puesta en escena y encontrarse con tres estadios diferentes, porque en esta Copa Centroamericana hemos jugado de local en Alajuela, en el Nacional y ahora en Cartago.

“El equipo ha resuelto, ha jugado bien y eso me llena de satisfacción, porque no deja de ser una coma, que nos hace una pausa que no queremos, pero así está la situación y somos congruentes con la filosofía del club.

“Ellos nos han apoyado lo suficiente para darnos todas las posibilidades, tanto Jafet Soto como Robert Garbanzo que nos han apoyado en la parte deportiva para poder enmendar un poquito, ponerle una curita a esa herida para seguir caminando y los muchachos lo han hecho extraordinario”.

- ¿Qué puede decir de Comunicaciones? ¿Siente que a Herediano no se le ha dado ese lugar de que está compitiendo contra uno de los rivales más históricos?

- El reconocimiento al club se lo dan los resultados y ahora estamos en proceso de tenerlos. No es la mentalidad nuestra que estemos diario en la boca de todo el mundo futbolístico nacional. Simplemente estamos trabajando con sigilo, con tranquilidad, algunas veces con resiliencia, pero creo que estamos bien, fuertes, después de un pequeño momento en el que por ahí no anduvimos.

“Estamos jugando contra uno de los más ganadores de Centroamérica, con el que tiene más títulos en Guatemala y eso tiene un estirpe, una jerarquía que no podemos obviar. Si Dios nos da la oportunidad de pasar, sería un gran mérito de los muchachos, porque vamos a enfrentar a un gran equipo que ya lo ha demostrado allá en Guatemala.

“Los resultados que hemos tenido han sido obra de un esfuerzo y de un sacrificio bastante importante, no ha sido fácil”.

- Jesús Godínez está siendo figura. ¿Cómo lo ha manejado porque lo está haciendo muy bien?

- Lo táctico manda todo, lo táctico manda la parte física, entre más organizado esté el equipo tácticamente, más disciplinado tácticamente, vamos a tener recorridos más eficaces, vamos a desperdiciar menos energía en los trazos, en los trayectos con balón y sin balón. Y eso es lo que nos ha pasado. Los muchachos han soportado esta seguidilla y eso nos ha ayudado.

“Hemos cambiado de sistema y lo han adaptado bastante bien. Creo que también la posibilidad que le damos a Jesús de trabajar como él lo hace y eso ha sido inclusive un trabajo de Hugo Viegas, que jugaba esa posición y con todos los delanteros trabaja.

“Usted ve que entra Ronaldo Araya, Andy Rojas, Gerson Torres y ahora David, hemos tenido muy buenas posibilidades en las porterías. Hemos pisado más áreas.

“A él se le han hecho algunas recomendaciones. Es un jugador muy disciplinado, es una excelente persona y eso ha ayudado mucho. No en vano somos el equipo más goleador del campeonato nacional”.

- ¿Qué ha venido a aportar Ángel David Sayago?

- David viene a aportar, tiene las mismas características de Jesús. Hace años, sin menospreciar a los jugadores que he tenido, pero hace años no tenía esos perfiles de jugadores de garra, son los primeros defensores, corren, regresan, una labor defensiva exhausta e impecable que nos ha ayudado mucho.

“Aparte de la peligrosidad que ellos ya empiezan a tener, empiezan a conjuntarse, a tener más referencias y a coordinarse. Eso para nosotros es bastante importante”.

- Usted defiende que Herediano siempre juega bien y saca buenos resultados. Sin embargo, a nivel de resultados es inconstante. ¿Eso es lo más complicado, esa inconstancia entre lo que usted ve y los resultados?

- Yo soy de la mentalidad de que prefiero entre comillas y en algunos casos, hay excepciones, pero prefiero jugar bien y perder, que jugar mal y ganar, porque por ahí cualquiera de las dos que pase, serán menos los partidos.

“Si jugás bien y perdés, o no ganás van a ser menos los partidos en los que no consigás la victoria y si jugás mal y ganás, probablemente serán pocos los partidos que gane.

“Entonces, yo creo que la constancia y al final ahora tenés la razón de que no hemos sido congruentes del fútbol que exhibimos con los resultados, pero hay que insistir en jugar correctamente y jugar bien para estar cada vez más cerca de ganar. Eso lo han entendido los muchachos, seguimos la misma idea y creo que ya retomamos de nuevo el camino de la contundencia, de jugar bien y de ganar. Y de ganar bien”.