Jeaustin Campos: ‘Aarón Cruz no lanzó ninguna botella y es falso por lo que lo sancionaron’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, salió en defensa de Aarón Cruz, guardameta morado, quien recibió cuatro juegos de suspensión.

Aarón fue expulsado en el partido anterior contra Herediano en el Estadio José Joaquín Colleya Fonseca y tras el reporte arbitral, el Comité Disciplinario del Fútbol de la Primera División le impuso un castigo de cuatro encuentros.

“Por lo que se le castigó es falso. Él no lanzó ninguna botella, yo estuve ahí y desde ya puedo testificar que no lanzó ninguna botella. Fue por eso que lo sancionaron y por lo que fue castigado no es es cierto, eso es falso”, dijo el timonel de los morados.

Campos contó su versión de lo sucedido el sábado anterior en el choque contra los rojiamarillos.

“No sé si habrá un video, no tengo la menor idea, pero por ahí debe haber uno donde sale un aficionado subido en la malla más de lo normal. No sé si estaba escupiendo a quienes estábamos en el banco y ahí fue donde se formó la situación, pero Aarón Cruz no lanzó ninguna botella y esperamos que esa sanción quede sin efecto”.

Aarón Cruz, arquero de Saprissa, no jugó el sábado ante Herediano y fue expulsado. Jeaustin Campos aseguró que Aarón no lanzó ninguna botella. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin no mencionó si Saprissa apelará el castigo, pero de momento no puede usar al portero para el primer duelo de la final nacional.

“Esto quedará no sé si en manos del departamento legal. No sé si fue algún tecnicismo del reporte arbitral, tampoco soy abogado, pero si fue por eso que lo castigaron, me parece que no deberían darle curso”.

Aarón Cruz recibe fuerte castigo por lanzarle una botella a un aficionado

El detalle de la sanción dice: “Al jugador Aarón Cruz Esquivel se le sancionó con cuatro partidos de suspensión y una multa de ₡200.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por lanzarle una botella de agua a un aficionado”.

El arco lo seguirá defendiendo Kevin Chamorro y el suplente es Abraham Madriz, joven de 18 años, quien ha entrenado todo el campeonato con la Primera División y fue seleccionado sub 20.

“Abraham es un portero que para su edad es un chico maduro. Es un tipo serio, trabaja bien, tiene buena estatura, buena estampa, es un buen futuro para el club”, expresó Jeaustin Campos.

El entrenador espera que Chamorro no tenga dificultades en los dos partidos de la final, pero si algo se presentara, destacó que Madriz está listo para ingresar en caso de ser necesario.

A Jeaustin se le consultó si Aarón podría incorporarse al microciclo de trabajo de la Selección y no está de acuerdo.

“Tiene que quedarse con nosotros, primero yo no aceptaría ese castigo y lo otro y por si alguna razón le dejan el castigo, pertenece a Saprissa y estamos en competencia y él tiene que estar acá. Cualquiera que sea el resultado tiene que estar en la premiación”.

