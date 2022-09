Javon East se abre a contar detalles de su vida y ve a Luis Paradela como un hermano

Un Javon East distendido, tranquilo, quien hizo la timidez a un lado para en ocasiones darle paso a una que otra sonrisa, fue el que atendió a la prensa antes del entrenamiento de Saprissa de este miércoles.

Javon habló de su momento en Saprissa, dejó claro que no está totalmente satisfecho y fue un poco más allá de la cancha, salió de ella para contar detalles de su vida, que comparte con su amigo del alma, el cubano Luis Javier Paradela, su socio dentro y fuera del campo de juego.

Para empezar, el delantero explicó por qué no está plenamente feliz con lo que ha mostrado en Saprissa.

“Contento con mi rendimiento no estoy porque he tenido varias oportunidades y he fallado, pero entreno fuerte todos los días y siempre intento mejorar. Busco entre 12 y 20 goles por torneo, en este, por ser tan corto es complicado, pero igual lo voy a intentar”, dijo East, quien reconoció que en cada acción ofensiva les pide a sus compañeros que le pasen el balón

“Siempre busco el balón, siempre quiero que me den el pase, porque como delantero, cómo voy a hacer goles si no tengo la pelota. Necesito el balón y siempre lo pido”.

"Estoy enfocado en Saprissa, conocí de una oferta, pero ni siquiera le puse atención, porque estoy feliz aquí", dijo Javon East. (Jose Cordero)

Fuera de la cancha se siente cómodo, le agrada el país, ya tiene casi tres años de vivir aquí, aunque no se anima con el español.

“Conozco español más en la cancha que afuera, en la cancha me puedo comunicar, afuera creo que es sencillo hacerlo, pero me cuesta tener una conversación con la gente”.

El caribeño agregó que él prepara su comida, ha probado los platillos ticos, pero se queda con lo que cocina al estilo de Jamaica.

“Me he adaptado a la cultura de Costa Rica, he probado comidas de aquí, pero no la cocino, prefiero mi comida jamaiquina que es lo que cocino normalmente”.

Tanto dentro como fuera del rectángulo de juego, Javon East trata de pasar el tiempo junto a Luis Paradela.

“Mi relación con Paradela no solo es el fútbol, sino en la vida, lo considero un hermano. A veces intento hablarle en español y trata de responderme en inglés, pero el inglés de Paradela es igual de malo como mi español”, manifestó Javon entre risas.

Al mismo tiempo agregó: “Paradela y yo siempre tratamos de estar juntos casi todos los días y así conectamos fuera de la cancha y esa buena relación se ve dentro del campo de juego”.

Cuando no pueden estar juntos, se hablan por teléfono o se escriben mensajes, pero la conexión es completa entre ambos futbolistas.

Otro integrante de Saprissa con quien Javon Romario también ha hecho buena química es Kendall Waston, incluso cuando el defensa ha anotado, Javon lo busca para festejar juntos e igual sucede cuando es Javon quien sacude las redes, tal y como pasó en el clásico, donde ambos hicieron su celebración como si fueran DJs.

“Kendall y yo estamos muy cercanos, Kendall habla inglés y nos entendemos y conversamos de cómo celebrar, sí hemos festejado como Djs, pero ya estamos planeando otro tipo de festejo, así que espérenlo”, opinó el atacante jamaiquino.