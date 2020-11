Cómo el entrenador me explica las cosas. Él nunca tuvo suficiente confianza en mí, incluso si juego muy bien, nada de lo que hacía era lo suficiente. Bueno, cada entrenador tiene sus jugadores y en quienes creer. Simplemente no fui lo suficientemente bueno y el entrenador simplemente cree que no puedo igualar el estilo de jugador que le gusta. El gerente general no sabe a lo que me estoy enfrentando, así que tiene la libertad de hablar. Respeto a todos allí y nunca traté de ser irrespetuoso. Vi que estaban haciendo una mala imagen para que la gente pensara en mí... Si les digo cómo juego y ellos dicen que esto no es Santos, al final lo acepté y seguí jugando para ayudar al equipo. Los tres delanteros que anotaron doble dígito el último torneo intentamos jugar para el entrenador y su sistema, pero así marcamos menos goles y tenemos menos ocasiones. Hice el trabajo que pidió el entrenador.