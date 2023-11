Javier Santamaría, director deportivo de Alajuelense: ‘Joel Campbell se merece más respeto’

Acude a todos los partidos de Liga Deportiva Alajuelense y está en el día a día del club, pero sin tanta presencia en los medios de comunicación. Así ha sido la línea de Javier Santamaría hasta ahora.

No es de los que buscan micrófonos, pero tampoco tiene problema en atender largo y tendido a la prensa cuando se da la ocasión.

El director deportivo de la Liga conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del partido en el que Alajuelense se dejó la victoria con remontada (1-2) en el ‘Lito’ Pérez.

Una de las primeras cosas que dijo Javier Santamaría fue que para la Liga era vital ganar el Torneo de Copa contra Saprissa en el Estadio Nacional.

“A lo interno sabíamos que era crucial, para agarrar ese impulso, ese grado de motivación y romper un poquito con algunos acontecimientos del pasado, agarrar fuerza y de ahí que no nos paren”, aseguró el español, quien no es como Agustín Lleida, pero tampoco como Antonio Solana.

Él tiene su propio estilo y ante una de tantas consultas que recibió al conversar con la prensa, no se guardó nada a la hora de defender a Joel Campbell por lo ocurrido en el partido de la Selección Nacional que se jugó en Tibás contra Panamá.

“Hay que darle crédito y se merece muchísimo más respeto por todo lo que ha hecho con la Selección Nacional, por este país, por el fútbol de Costa Rica”, afirmó Javier Santamaría en alusión a Joel Campbell.

- ¿Cómo ve el cierre del semestre?

- Paso a paso, nos queda el partido del sábado para cerrar la fase regular y de ahí nos enfocamos en la final Centroamericana y paralelamente habrá que pensar en la liguilla. Hay que ir partido a partido, es crucial y fundamental, no podemos mirar más allá, tenemos que estar en el día a día.

- El aficionado siempre quiere todo, igual que ustedes. ¿No ser líderes es una deuda que tienen pendiente? ¿Les hizo falta ser líderes?

- Trabajamos para lograr el liderato, al final no pudo ser. Hemos analizado algunos partidos en los que nos hemos dejado algunos puntos, pero todos los equipos se presentan muy fuertes en cualquier instancia, en cualquier campo y es una cuenta pendiente que quizás nos dejamos a deber para el siguiente torneo.

- ¿Cómo ha visto a Joel Campbell y qué interpretación hace de lo que sucedió con él en el partido de la Selección Nacional en el Estadio Ricardo Saprissa y las críticas hacia él?

- Yo conozco a Joel desde hace muchos años, coincidimos en una etapa muy bonita en México, no tengo absolutamente ninguna duda de que es un grandísimo jugador, un grandísimo profesional.

“Yo estuve en el estadio en el partido contra Panamá y yo creo que hay que darle crédito y se merece muchísimo más respeto por todo lo que ha hecho con la Selección Nacional, por este país, por el fútbol de Costa Rica.

“Así que si a mí me preguntan, bajo mi punto de vista no creo que estuviera bien cómo se le juzgó en el otro partido. Lo que se le comentó a Joel y algunos gritos que hubo en el estadio, a mi parecer no son del todo correctos”.

El director deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, Javier Santamaría, considera que el equipo está fortalecido después de ganar el Torneo de Copa de la forma en que lo hizo. (Rafael Pacheco Granados)

- A Carlos Mora lo llevaron a la Selección y el entrenador decidió no darle un solo minuto. ¿Lo sorprende eso por el nivel que tiene Mora?

- Como estamos en el día a día de un club como la Liga y sabemos que detrás de cualquier toma de decisión se tienen que considerar demasiadas cosas, yo creo que no soy nadie para opinar en este caso. Deben de tener sus razones, sus motivos. Ellos están en el día a día, saben perfectamente el plan de partido, la estrategia que tienen, los jugadores que necesitan. Ahí me mantengo absolutamente al margen.

- ¿Qué hace la Liga ante esta situación de Carlos Mora para que siga con el nivel que ha mostrado?

- Este tipo de jugadores ya tienen mucha experiencia, muchos partidos en Selección Nacional, son pacientes, saben que en ocasiones van a jugar, en otras no, no tiene por qué afectarlos. Ellos saben muy bien errar un partido y prepararse para el siguiente. Es parte de su vida. Nosotros en la Liga jugamos cada tres días y en unos juegan y en otros no y no porque un día no jueguen les tiene que afectar, son profesionales y saben exactamente lo que hacen.

- Uno de los mejores porteros del campeonato nacional es Leonel Moreira. ¿Considera que tiene nivel de Selección?

- Para mí, la gran mayoría de jugadores que tenemos en nuestra planilla tendrían que tener la posibilidad de estar en Selección, por supuesto. Hacemos una elección muy exhaustiva, tratamos de tener a los mejores y siempre aspiramos a que nuestros jugadores puedan ser llamados a la Selección Nacional. Evidentemente, no somos nosotros los que tomamos esas decisiones, pero nos gustaría y nos daría mucha ilusión.

“Así como pasó con Pipo, que regresara a la Selección. Si el día de mañana le tocara a Leo nos alegraríamos mucho por él, porque realmente todos trabajan al 100 a diario y todos se dejan el alma en esto”.

- ¿Cómo han ido llevando a Leonardo Menjívar y a Anthony Hernández?

- El caso puntual de Anthony es que llegó con una lesión, el proceso de recuperación llevó un tiempo; Leo llegó con la pretemporada arrancada y tuvo unos llamados de Selección que cortaron quizás un poquito su adaptación. Yo siempre digo lo mismo, lo importante de las cosas no es cómo empiezan, sino cómo acaban. Hoy que es el presente del fútbol y que es lo que nos tiene que importar, estuvieron en cancha con minutos de arranque para demostrar y para ser piezas importantes de cara al cierre.

- Se ha hablado extraoficialmente de que la Liga podría comprar la ficha de Daniel Chacón. ¿Hay opción de eso?

- La realidad es que todos los movimientos que tengamos que hacer los vamos a aguantar hasta el cierre, ahora mismo no vamos a tomar decisiones de ningún tipo porque estamos muy enfocados en preparar los partidos que se vienen, en el cierre de la fase regular, en la final de la Copa Centroamericana y la liguilla. Vamos a dejar estas decisiones para el final.

- ¿Qué le pareció lo que vio de Daniel Chacón antes de la lesión?

- Fenomenal, es un gran jugador. Todos sabemos que si no hubiera sufrido esa lesión venía en un gran momento, podía ocupar en la Selección un espacio. Es una lástima, son cosas que pasan y ahora estamos enfocados en su día a día para recuperarlo y dejarlo de la mejor manera.

- ¿Eso de esperar hasta el final aplica para jugadores y cuerpo técnico? Porque a Andrés Carevic se le vence el contrato en diciembre.

- Absolutamente, no nos vamos a pronunciar hasta el cierre para no desenfocar y para no generar expectativas de ningún tipo y que todo el mundo esté concentrado para lo que realmente estamos aquí, que es para ganar los títulos y las finales que nos quedan.

- ¿Qué tiene más importancia en orden jerárquico, la Copa Centroamericana o el campeonato nacional?

- Yo creo que las dos son muy importantes porque una te posiciona en plano internacional, en muy buen estatus y la otra evidentemente que el torneo local es por el que luchamos cada semana y tampoco le voy a quitar importancia. Yo creo que los dos son realmente muy importantes para el club y trabajaremos para intentar levantar los dos. Ahora, sabemos que esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas.

- El sábado cuando salieron campeones del Torneo de Copa hay un episodio que marca la final, que es el presunto insulto racista denunciado por Freddy Góndola. ¿Cuál es la posición de la Liga?

- Nosotros tenemos tolerancia cero ante el racismo, creemos fijamente y fielmente en nuestros jugadores. En este caso, en Freddy Góndola, en su palabra y entonces para la cuestión de poder erradicar de una forma contundente el racismo en el fútbol de Costa Rica, haremos todo lo que esté en nuestras manos.

- Los directivos de Alajuelense se han quejado de que en la Unafut y el Disciplinario miden al equipo diferente a la hora de tomar algunas sanciones. ¿Usted siente lo mismo?

- No me voy a meter a evaluar cómo la Unafut o la Comisión Disciplinaria juzga a los demás; sí es una realidad que quizás hemos apercibido más sanciones que la mayoría, por no decir que todo el resto de clubes, con un partido a puerta cerrada, con expulsión de aficionados del estadio, etcétera, etcétera. Yo lo que pediría es que a todos nos juzguen por igual y si en algún caso, algún equipo incurre en un acto de indisciplina, que tomen medidas y parejas para todo el mundo.

- Los árbitros anotaron en el informe de la final del Torneo de Copa que ellos no pudieron constatar lo denunciado Freddy Góndola. ¿Cómo se puede hacer en un caso así, cuando es palabra contra palabra?

- Yo creo que debe ser un juez el que determine si ha habido un acto de racismo o no, creo que es el procedimiento legal que puede definir si lo ha habido o no. Es difícil en el campo, por la gente, por el ruido, los espectadores. Aparte de que fue un partido muy lindo, el campo estaba lleno, la afición estaba disfrutando, es muy difícil eso.

- Antes de que usted llegara a la Liga se hablaba mucho del fichaje bomba y Agustín Lleida acostumbró mucho a eso, a traer figurones. ¿En su forma de trabajar eso también está presente?

- Tendremos que esperar un poquito y les voy a dejar con la incertidumbre, en cuanto cerremos filas, veremos qué es lo que pasa.