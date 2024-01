Javier Santamaría asegura que Alajuelense tiene varios futbolistas para asumir el rol de un 10

Después del fichaje de Fernando Lesme, a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense están contentos con la conformación de su plantilla para este 2024. El director deportivo del club, Javier Santamaría, no descarta algún movimiento de última hora, pero asegura que ahora sí se sienten “bastante equilibrados en todas las líneas”.

Viendo al equipo en los primeros tres juegos del Torneo de Clausura 2024, una de las principales inquietudes de la afición rojinegra es la percepción de que les falta alguien que alimente a los delanteros con creación de juego, ahora que no está Alex López y que Aarón Suárez no ha alcanzado su mejor nivel.

Sin embargo, Javier Santamaría no lo considera así, al afirmar que “hay varios jugadores que pueden ocupar esa posición”.

- Se escucha entre la afición que les hace falta un 10. ¿Hay alguna zona del campo que le genere inquietud?

- No, no, no, no. Con lo que tenemos ahora podemos completar todas las posiciones. Específicamente en la del 10 hay varios jugadores que pueden ocupar esa posición, no voy a decirlo, porque si no otros equipos saben qué pretensiones tenemos nosotros y con qué jugadores. Al final, son estrategias de uno para uso interno, pero sentimos que ahora sí estamos bastante equilibrados en todas las líneas.

- ¿Cómo le ha ido en este mercado de fichajes?

- Contentos de que Fernando Lesme esté acá con nosotros, creo que es un jugador que viene a sumar mucho, un delantero centro. Quizás es de lo último que estábamos buscando en el mercado, aunque ya saben lo que siempre decimos: hasta el 31 esto no cierra y no cerramos las puertas nosotros tampoco a cualquier oportunidad que se pueda generar hasta esa fecha, pero hasta el momento podemos decir que prácticamente estamos cerrados.

“Con relación al resto de incorporaciones, alguno todavía no está registrado, como el caso de Manjrekar James, esperamos verlo pronto en cancha. El resto, poco a poco se irán aclimatando e irán entrando en escena. Así que contentos con las incorporaciones”.

- Se habló mucho de las negociaciones de la Liga sobre Erick Torres, Jesús Godínez, Fernando Lesme. ¿Qué sucedió para que no se concretara con los primeros dos y qué tan complicado fue buscar a Fernando Lesme cuando hace pocos días, uno de los dueños de la ficha decía que valía $1 millón y que en la Liga algunos no negociaban bien?

- Ya saben que soy una persona muy pacífica y tranquila. El mercado es muy volátil, cada día hay un montón de oportunidades, de ofertas, hemos estado trabajando con paciencia, porque creíamos que la columna vertebral y con las incorporaciones que queríamos realizar estábamos por buen camino. Al final las cosas con Lesme se han dado en el último minuto. Todavía quedaban unos días, pero prácticamente ya cercanos al cierre.

“Todo empezó con una anécdota de que yo lo vi con una camiseta de la Liga Kelme y de ahí nos arrancamos a preguntar que si le mandaba la nueva para que se la probara sin más. Al final la cosa dio un giro, la negociación fue bastante bien, fue bastante rápido y muy contentos de que esté aquí con nosotros”.

- Hay fichajes que han firmado en los que Joseph Joseph toma el teléfono, los contacta y tiene una comunicación directa con ellos y se genera el debate de quién ficha en la Liga. ¿Cómo es ese rol?

- Ya lo expliqué la otra vez, que cada negociación es muy particular, es individual. Cada una de ellas requiere estrategias diferentes. A veces uno toma la responsabilidad y hace la comunicación al 100%. A veces, por equis motivo, sentimos que una llamada del presidente, la participación del presidente o algún miembro de la Junta Directiva o a veces del mismo entrenador nos puede ayudar con ese empujoncito final.

“Somos una institución, trabajamos en equipo, perseguimos los mismos objetivos y yo no le veo inconveniente en si participa Joseph, su servidor, siempre que sea gente de la institución y que lo haga para el crecimiento de la misma”.

- ¿Era $1 millón lo que pedían?

- Lo de $1 millón no sé de dónde ha salido, yo creo que a veces ustedes (prensa) hablan de unas cantidades… (el monto lo mencionaron Peggy Guillén y Javier San Román, dirigentes de Grecia). A veces se habla de determinadas cantidades que al final son habladurías, o bien, no es esa cantidad que hemos destinado para el fichaje en estos momentos.

- ¿Cuánta injerencia tuvo en esta negociación?

- La injerencia, pues la de siempre: hablo con los jugadores, platico con ellos, después con los representantes. Le diré que la Junta Directiva habló directamente con la presidencia de Celaya y juntamente con Grecia en este caso, para cerrar todo eso. Y al final no hay ningún inconveniente, es trabajo en equipo, como les he dicho muchas veces.

¿Qué le pide a Fernando Lesme?

- Que entrene duro, que se gane un puesto. Como a todos los jugadores, que siempre les decimos que aquí no se regala nada. Esta es una institución grande, hay muchos jugadores de muchísimo nivel, con un gran recorrido, con una gran trayectoria. Le toca trabajar, ponerse la camisa y a sudarla. El tiempo irá marcando la pauta y el ritmo de partido.

- ¿Qué significa que haya llegado a la institución un jugador como Fernando Lesme, que desde hace mucho tiempo ha declarado su amor por Alajuelense?

- Como todos, al final es uno más de la planilla. Viene a sumar con sus características, con sus capacidades, viene a hacer el equipo más fuerte, más versátil, con más herramientas para el profe. Así que a considerarlo como uno más, y a sumar, como todos.

- En los últimos años, Alajuelense ha estado fichando más delanteros extranjeros que nacionales. ¿Por qué fijarse tanto en delanteros extranjeros, si los últimos no han brillado?

- Ahora mismo tenemos tres nacionales y uno extranjero, no creo que sea el caso. Pero independientemente, no nos fijamos única y exclusivamente en la nacionalidad de una persona. Yo también soy un ejemplo claro. No soy costarricense, pero estoy aquí tratando de hacer mi trabajo de la mejor manera. Al final buscamos perfiles que se ajusten a las necesidades que tenemos en determinados momentos. Creo que Lesme cumple con esos requisitos y por eso lo hemos traído.

- ¿Cómo calificaría el mercado que ha hecho la Liga?

- Esa es pregunta trampa, porque después me la vas a sacar si algo falla. Yo estoy contento. Al final hemos incorporado jugadores en diferentes posiciones. Aparte de que los jugadores diferentes que hemos incorporado son versátiles para jugar en otras posiciones y se viene a complementar bien con lo que ya conforma la planilla. Creo que ya estamos, ahora sí, bastante compensados para poder afrontar con garantías todo el semestre.

- En el orden de prioridades, ¿por qué no se buscó a Fernando Lesme desde un inicio?

- El primer jugador que oficialmente presentamos fue Jonathan Moya, que es un delantero. Ya con ello nos sentíamos un poquito más tranquilos. Somos conscientes de que la figura del nueve es complicada en el mercado, siempre van muy buscados.

“En este preciso momento, en el mercado de ahora hay mucha demanda de nueves. Si se fijan, en los clubes de Centroamérica están en disputa por varios nueves. No hemos querido apresurarnos puesto que con lo que teníamos podíamos ir tirando estas primeras fechas.

“Aún sabiendo que queríamos apuntalar esa posición no nos hemos precipitado. Hemos tenido calma, paciencia y yo creo que al final hemos encontrado la pieza clave que nos faltaba para completar”.

- ¿Hay alguien con opciones de salir?

- El mercado está abierto hasta el 31 de enero y hay clubes que van preguntando. Mañana yo no sé si puede llegar alguna oferta sobre la mesa que nos haga plantearnos la situación, porque al final nosotros también tenemos que ser conscientes de que hay jugadores que están muy visoreados afuera.

“Si llega una buena oportunidad que nos ayude a todas las partes involucradas, jugador, club y demás, siempre hay que considerarlo, estamos para eso. Al momento, creo que estamos tranquilos. La cosa no está cerrada del todo, pero sí un porcentaje muy elevado”.

- ¿Quedó tasado el precio de Fernando Lesme para una compra, o depende del rendimiento durante este año que llegó a préstamo?

- Claro, por supuesto.

- La Liga ha golpeado el mercado de fichajes últimamente, pero no necesariamente con jugadores de las bases, del CAR. ¿Qué le ha dado el CAR a la Liga?

- En el once titular iban Carlos Mora, Aarón Suárez (pasó de Saprissa a Alajuelense a los casi 17 años), Esteban Cruz; tres jugadores creados en el CAR desde bien chiquitos y tres de once es un elevado porcentaje, más de un 25% y creo que la labor es titánica. No hay nada que reprochar, ahí están, están en cancha y jugando de inicio. Y cada vez más cotizados en el mercado.

“En ese sentido nos quedamos todos tranquilos de que la labor la estamos haciendo. Evidentemente queremos darles espacio, que vayan teniendo cada vez más oportunidades y estamos trabajando para ello. Es un buen ejemplo de ello y trataremos de seguir por esa línea”.

Tabla de posiciones

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.