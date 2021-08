Javier Delgado: 'El equipo se va a reestructurar'

El técnico del Club Sport Cartaginés, Javier Delgado, explicó que los últimos juegos del torneo servirán para analizar el rendimiento individual de los jugadores, con el objetivo de analizar salidas y llegadas.

¿Por qué sigue fallando opciones de gol el Cartaginés?

Creo que aquí no se puede hablar de actitud porque los dos equipos nos entregamos, a como pudimos haber ganado, pudimos haber perdido. Tuvimos nuestras oportunidades y las desaprovechamos, Guadalupe generó las suyas. Siento que hay momentos en que hacemos buenas jugadas, pero el denominador común en este torneo es que no aprovechamos las oportunidades. Intentamos por varios medios, pero hoy estaríamos jugando aún y no creo que caiga un gol. Es preocupante no hacer valer la casa, son los aspectos que hay que mejorar. Hay muy poco tiempo para corregir. Nuestro objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos.

Club Sport Cartaginés vs Guadalupe FC Javier Delgado aseguró que el objetivo del equipo es puntuar para salir de las últimas posiciones del torneo. (Rafael PACHECO GRANADOS)

¿Le deja buenas sensaciones el final del torneo?

El problema es lo acumulado, no podemos separar un partido de otro. Hay que verlo global y este torneo no ha sido bueno para nosotros. Cuando nos trazamos objetivos eran en grande con la clasificación, cuando caímos en nuestra realidad futbolística nos dimos cuenta que teníamos que salir de posiciones incómodas para no estar con tanta necesidad. El equipo se va a reestructurar, estamos haciendo un análisis individual y con la gerencia deportiva veremos las salidas y llegadas. El fútbol sigue siendo de resultados y tenemos que terminar este torneo lo mejor posible.

¿Cartaginés tiene la calidad individual para pelear por la clasificación?

Sí, por supuesto que sí. Si usted analiza a Cartaginés y los demás equipos se da cuenta de que es muy competitivo o muy irregular. En una jornada un equipo gana 3-0 y después pierde. Si tenemos calidad individual, lo que nos ha costado es amalgamarla y ponerla a jugar juntos. Hay momentos en que el equipo se ve sólido y se ve bien, pero si llega y desperdicia todas las opciones... Tenemos nueve empates, por lo que perdimos 18. Son cosas que tenemos que analizar y corregir para el próximo torneo. Estos cuatro partidos vamos a intentar puntuar lo más posible. Para el próximo, el objetivo va a ser único, va a ser clasificar y punto. Tiene que darse sí o sí.

¿Qué análisis tiene del portero Diego Rivas?

Creo que lo de Diego no es sorpresa para nadie desde que el muchacho apareció. Lo vi en semifinal y final del alto rendimiento. Cuando decidimos relevar del puesto a Marco Madrigal, no nos tembló el pulso. Creo que hace poco tenía gran preocupación porque tenía 25 goles acumulados, pero cuando logramos el cero en Liberia más la actuación de hoy, usted ve que está ratificando cualidades. Pensamos que hay portero para rato.

¿Cómo afrontar el duelo ante Santos?

Es difícil, pero motivante. Creo que enfrentar a Santos es bueno, tiene mucho tiempo de tener una estabilidad competitiva. La presión la van a tener ellos por la lucha por puestos de clasificación.

¿Cómo ve el juego ante Alajuelense del sábado?

Tenemos la obligación de puntuar indistintamente del rival que enfrentemos, pero hasta podemos ser electores, vamos a enfrentar a Alajuelense, Santos, Grecia y Pérez Zeledón, que están luchando por la clasificación. La presión la van a tener ellos, nosotros tenemos nuestra propia presión.

¿Qué tanto le preocupa el descontento de la afición?

El descontento lo tenemos todos, no solo la afición. Cartaginés no es para estar donde está. La realidad nuestra es para buscar otro tipo de resultados. La idea es que este rumbo no se repita el otro torneo, pero sumar puntos para no llegar con esa presión al otro torneo. Yo entiendo a la afición y tiene todo su derecho de estar molesta.