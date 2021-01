El estelar jugador no entrenó con ellos (Rockets) el miércoles. “Sentimos que era mejor para el grupo y para James (Harden) que no viniera a participar en la sesión (de prácticas)”, explicó el entrenador del equipo texano, Stephen Silas, quien lamentó palabras “difíciles de escuchar, especialmente cuando se sabe que no es verdad”.