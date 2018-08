“Uno está acostumbrado al sacrificio, a realizar el trabajo que le pida el entrenador, a dar asistencias, pero lastimosamente los goles no se me están dando. Uno como delantero siempre quiere anotar, pero con la experiencia que tengo sé que no puedo desesperarme, porque si lo hago menos van a llegar. Por ese lado estoy tranquilo”, comentó Arrieta.