De acuerdo con el técnico del Team, la tendencia mundial es jugar solo con un punta, lo que no significa que no tenga un equipo ofensivo. Hasta el momento dicha propuesta claramente le ha funcionado para ser los líderes, aunque no durará en cambiarlo de ser necesario. Para él no es solo amontonar gente en el área con otro montón de gente que se defiende.