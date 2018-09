Concreta sí. El día que jugamos ante Grecia me llamaron de Cali, una persona cercana al dueño del América, para ofrecerme la posibilidad de ir a dirigir al equipo, un equipo al cual le debo mucho, quiero mucho y le dimos mucho. Hay un interés marcado desde hace unos meses de que lleguemos. Es un principio de vida, no de fútbol, en el cual me enseñaron mis padres y es la palabra, independientemente si has firmado o no has firmado. En abril ya América me había hablado, en junio volvieron a hablarme. Yo no tenía contrato firmado, pero la palabra vale mucho y la palabra la seguiré dando hasta el final de mis días. Al final les dije que no, que les agradecía. Ahora hay dos posibilidades, vamos a evaluar. Me hablaron de un proyecto, pero ya no sé, hay que profundizar demasiado para ver si vale la pena. Yo en este momento estoy aterrizando la experiencia vivida acá. Me voy con mucho dolor, pero con la consciencia muy tranquila de que dejamos un trabajo y va a servir mucho para lo que viene. Me voy con la ilusión de que mañana llegue un proyecto que nos de la posibilidad de ser campeones. Me duele mucho por el esfuerzo de mi cuerpo técnico, no somos perfectos, no vinimos a inventar nada acá.