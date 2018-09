No es mi costumbre entrar a tomar decisiones en ese aspecto. Creo que renunciar no es el camino, el resultado es fuerte, pero este equipo ha venido trabajando bien. A los jugadores les avalo su esfuerzo en los entrenamientos, en cada partido, no ha sido fácil mantener un once que nos pueda estabilizar, ahora con los jugadores nuestros en la Selección, pero sigo convencido de que el equipo debe tener esa respuesta de otra manera, pero eso no me llevará a tomar esas decisiones. En una experiencia atrás recibí seis goles, pero en ese semestre logramos ser campeones.