Pueden hacer falta, el argumento es que si los llaman a la Selección es porque son jugadores que vienen haciendo un trabajo importante y pueden hacer falta. En algunos juegos coloqué a algunos jugadores porque sabíamos que dentro de la planificación que no íbamos a tener a algunos. No puedo quejarme por algo que se me sale de las manos y tenemos que buscar soluciones. Allan Cruz es fundamental en la sistema y en la dinámica, pero es un llamado muy merecido a la Selección Nacional.