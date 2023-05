Jafet Soto y el saprissismo dan una mano al barbero al que ‘la Garra’ le destruyó el local

Mayron Sevilla reconoce que lanzar un vaso a los integrantes de La Garra, la barra que se identifica con el Herediano, no fue lo más prudente. Ni siquiera haberlo hecho como respuesta a la botella que le habían tirado, desde un autobús, y que quebró el ventanal de su barbería, Jaycob’s Barber Shop, en Cinco Esquinas de Tibás.

El joven de 26 años aseguró que el temor lo invadió cuando unos integrantes de la barra se bajaron del autobús y empezaron a gritarle, porque tenía puesta una camisa del Deportivo Saprissa. Además se metieron a su barbería y le robaron cremas, dinero en efectivo, destruyeron sus muebles, una pantalla y todo lo que estaba a su alcance.

Aquella agresión, que se dio el sábado por la noche, llenó de impotencia y frustración al barbero, quien desde los 15 años empezó a forjar su profesión, con la cual lleva sustento al hogar formado con su pareja Alanis Zelaya y sus hijos Jaycob, de cinco años, y Nashly, quien nació el 1º de enero.

Barbero cuenta como Jafet Soto y Saprissa le ayudaron tras destrozos en su negocio

El ver en ruinas todo su esfuerzo causó una gran pena en el joven, quien enfatiza en que el fútbol no da para tanto y que es una injusticia lo que la barra hizo con su barbería.

Sin embargo, Mayron, luego de su trago amargo, también conoció la solidaridad y los buenos deseos de la gente del fútbol, que se hizo presente para ayudarlo y apoyarlo a salir de la difícil situación que afrontó a principios de semana, cuando su local estaba cerrado y destruido.

Tanto la página de Facebook ADN Morado como el Deportivo Saprissa contactaron a Sevilla para conocer su situación y el gerente del Herediano, Jafet Soto Molina llegó hasta a cinco Esquinas de Tibás para investigar lo que había sucedido y en qué podía colaborar con el tibaseño emprendedor.

Herediano lamenta destrucción de barbería de saprissista por parte de seguidores de la Garra

Este vecino de Cinco Esquinas de Tibás confesó que pasó de su noche más triste a conocer el buen corazón de los aficionados y el apoyo de la dirigencia, lo cual significó mucho para él, no solo en el plano económico, sino también en lo personal.

“El primero en llamarme fue Patricio Altamirano, jefe de prensa del Saprissa, que la verdad no me lo esperaba, al ser uno solo un aficionado. Después fue la página ADN Morado, quienes me contactaron y se ofrecieron a ayudarme mediante un sinpe móvil. Ellos realizaron una campaña para recaudar dinero, lo cual se los agradezco porque realmente necesitaba una ayuda”, indicó Sevilla.

Este jueves se estaba pintando nuevamente la barbería Jaycob’s Barber Shop , luego de ser destruida por los miembros de la barra 'la Garra' del Herediano. (Marvin Caravaca)

Leche para la niña Copiado!

Pero la sorpresa fue mayor para el barbero cuando se comunicaron con él para coordinar una visita del gerente del Team, Jafet Soto Molina, quien llegó hasta Tibás para conocer a Mayron y ver cuáles eran sus necesidades inmediatas.

“Jafet se portó muy amable, muy pura vida. Cuando estábamos hablando de los daños del local me dijo que también quería conocer al muchacho de la motocicleta que habían dañado. Cuando habló con él le dio un monto económico para que reparara su moto y me dijo: ‘De esto me llevo la sonrisa de ese muchacho’, quien por cierto quedó muy contento”, declaró Sevilla.

Pero también Jafet tuvo un detalle que el aficionado saprissista no olvidará, porque lo apoyó en su momento más duro.

“El me dio un monto que equivale a una semana de trabajo en la barbería y me ayudará a comprar la leche para mi bebé, durante un mes. No lo conocí en las circunstancias que me hubiese gustado conocerlo, al ser una noticia negativa, pero fue muy tuanis. Algunos heredianos llegaron a conocerlo y hasta un señor le pidió un video para su nieto y fue muy amable”, añadió Sevilla.

El joven manifestó que gracias al sinpe móvil de ADN Morado pudo pagar su casa y parte del arreglo de su barbería, así como comprar otras cosas que necesitaba. Espera abrir su negocio este sábado, tras terminar de pintarlo. También agradeció a Súper Salón, quien le obsequió dos máquinas para cortar el cabello.

“Pese a la mala experiencia yo no estoy de acuerdo con que quiten las barras. Le dan colorido a los partidos y apoyan mucho. La gente llega a alentar a su equipo y son ambientes muy tuanis. Lo que no puede ser es la violencia y el irrespeto a otras personas, por lo que tenemos que ser más conscientes y tolerantes, para que estas cosas no vuelvan a suceder”, declaró Sevilla.