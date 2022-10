Jafet Soto y Aquil Alí están furiosos con FUTV: no descartarían volver a Tigo o irse al canal de David Patey

El gerente del Herediano, Jafet Soto y el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquíl Alí, no ocultaron su molestia, por lo que ellos consideran un trato desigual por parte de FUTV, canal oficial de las transmisiones del ‘Team’, en el campeonato nacional.

Luego del partido de ida de la final nacional entre el Saprissa y el Herediano (2-0), en el estadio Ricardo Saprissa, los dirigentes externaron su inconformidad. Incluso Alí fue el más contundente al señalar que, de no haber una mayor equidad, no descarta romper relaciones como en el pasado lo hicieron con las empresas Televisivas Repretel y TIgo, quienes también fueron patrocinadores del Team.

“A mí me sorprende la manera en que FUTV nos está tratando, ya eso es una situación que nosotros vamos a hablar con ellos. En el partido consideramos que hubo un penal contra Anhony Contreras y no lo repitieron. Pero en la siguiente acción, cuando todos decían que era un penal a favor de Saprissa, lo repitieron hasta 17 veces. Esa parte de FUTV no nos gusta, definitivamente”, comentó Alí.

Herediano le gana demanda a Tigo

El dirigente, quien es de hablar claro y sin tapujos, recordó que en el pasado se vieron forzados a romper contratos y que esta vez no sería la excepción si no tratan al Herediano de una forma imparcial, de acuerdo a su criterio.

“Queremos saber si ellos quieren seguir con nosotros o si posiblemente queremos romper esto e irnos a otro lugar, porque así no se vale. Ya se lo demostramos a Repretel, cuando hizo esas cosas con nosotros e hicimos igual con Tigo. Si FUTV cree que va a seguir jugando con nosotros, vamos a empezar a analizar el contrato con ellos, porque no lo vamos a dejar pasar” enfatizó Alí.

Buscar opciones

Al consultarle si volvería a negociar conTigo, con quien mantuvieron una disputa legal en los Tribunales de Justicia de Heredia o bien pensar en la posibilidad de “fichar” con Trivision Canal 36, propiedad de el expresidente de Fuerza Herediana, David, Patey, el directivo rojiamarillo no lo descartó.

“Son situaciones que pueden pasar en el futuro, pero de momento tenemos contrato con FUTV. Antes debemos hablar con ellos y exponerles nuestra molestia”, admitió Alí.

Por su parte, Jafet comentó que el deseo del club es que la información sea imparcial y siempre van a defender los intereses del ‘Team’.

“Nosotros somos de armas tomar. Debemos tener un trato igualitario y no discriminatorio. A mi parecer hubo un penal contra Anthony Contreras, pero no repitieron la acción. Juegan con la percepción y no con la verdad. Porque si ven esa jugada, es idéntica a los faules que le pitan a (Kennedy) Rocha y Gerson Torres contra (Ricardo) Blanco y Yustin Salas”, aseveró Soto.

“Fueron idénticas y no las pasaron. Nunca las pasan y no es la primera vez. Ya nos pasaba con la otra productora y de este lado también me está pasando. Pensé que iba a ser diferente hoy (domingo) por lo menos, pero por lo visto no es diferente”, agregó.

Al consultarle al gerente si estarían anuentes a negociar con otra televisora, como en el caso de Trivisión de David Patey fue tajante al expresar “Nosotros vamos a estar donde nos quieran”, declaró.