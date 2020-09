Cuando un equipo hace 146 pases en el primer tiempo y el contrario solo 45, habla de que fuimos muy superiores. Nos expulsan a Tejeda y un equipo como Guadalupe, con ímpetu, con jóvenes, tienen su peso y saben sacarle provecho a ese hombre de más, nos tiran centros. Anthony les va a sumar muchísimo, es jugador nuestro, se los prestamos y les servirá. Creo que no es cómodo porque así son los partidos. Si vemos el partido de Alajuela (ante Grecia), los goles caen al final. Lo importante es respetar al rival que tenemos al frente. Como la semana pasada en Tdmás tiraron que yo era un llorón, esta vez voy a volver a llorar, el arbitraje estuvo fatal, nos miden diferente, no sé, hay una jugada en el primer tiempo que le ponen la plancha a McDonald y en esa misma jugada sí nos sacan amarilla a nosotros. Esperemos que la comisión haga algo, respeto a Benjamín (Pineda), pero también vemos un codazo a John Jairo y no pitan nada. No me gustan esas cosas porque huele feillo, no me huele bien. Ni que me regalen nada, contra Guadalupe dije que era un gol bueno, como Herediano no dependemos de una jugada para marcar gol, hay que hacer análisis profundo de los arbitrajes que hemos tenido.