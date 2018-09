No me preocupa, porque en el segundo tiempo hubo un despliegue bastante interesante de nuestra línea defensiva, sin pasar apremios. Me parece que donde hubo una confusión fue cuando empezamos con los tres atrás y por ahí nos sobraba mucha gente. Paulo lo corrigió bastante bien y se hizo una gran estrategia, así manejamos el segundo tiempo. A mi me parece que el gol vale, pero era un partido muy parejo.