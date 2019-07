Eso tiene mucho que ver el juego, la cancha, las faltas, el arbitraje. Me voy preocupado porque todas las situaciones divididas fueron en contra de Herediano y me preocupa que vengan con un mandato. Me llama la atención que en las dos jornadas me anularon goles que son buenos, me tienen preocupado que vengan con instrucciones que merman al equipo. Ojalá no sea así.