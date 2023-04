Jafet Soto sobre Fernán Faerron: ‘Él tendrá que responder a sus compañeros’

Por las circunstancias en las que se gestó el empate entre Herediano y Sporting (1-1), Jafet Soto afirmó que está muy orgulloso de sus jugadores. También habló largo y tendido sobre el caso de Fernán Faerron, quien vio la roja directa por lanzarle una patada a un rival que le había cometido una falta.

- El partido tiene dos tintes por la expulsión. ¿Qué analiza del encuentro?

- Quiero felicitar a todos los jugadores, a todos en general, me siento muy orgulloso de estar en este momento dirigiendo a este equipo con ese temple, con esa mística, con ese vestidor tan fuerte.

“El mérito es de ellos por lo que corrieron, porque realmente empezamos muy bien, trabajando muy bien el partido, recuperando tras pérdida rápido, combinando, metiendo a Sporting debajo del marco.

“Con once hubiera sido otra historia. Con diez fuimos mejor que Sporting, tuvimos mejores posibilidades que ellos. Ellos tuvieron dos bolas muertas. La del palo y el gol, dos o tres remates. Las variantes muestran la picardía, los recorridos fueron buenos para controlar el hombre de más que tuvo Sporting”.

- ¿Qué puede decir de las expulsiones?

- Es algo en lo que debemos meternos de lleno, porque no puede estar pasando eso, mucho menos en un vestidor como el nuestro. Es algo que tenemos que corregir y ver que hay jugadores lesionados y dependemos de los centrales que tenemos. Jefferson Brenes hizo un gran trabajo jugando atrás. Nos vamos a meter de lleno en ese tema.

- Fernán Faerron ha pasado muchas cosas en este torneo: lo acusaron de aruñar, de un gesto obsceno en Pérez Zeledón, un mordisco y ahora expulsado. ¿Cómo lo nota y cómo siente su actitud?

- A mi afición, nosotros lo vamos a controlar, nosotros le vamos a ayudar a él. Nosotros no somos de señalar, somos de ayudarnos a mejorar. Creo que él es un gran jugador, que tiene que corregir ciertas cosas e indudablemente las vamos a corregir.

“Creo que un sector de ustedes (periodistas) se ensañan mucho con él y no lo hacen con otros. Verdaderamente no lo hacen con otros como deberían de hacerlo. Entonces, lo hacen parcialmente porque estuvo en Alajuelense, porque no salió bien de Alajuela y como algunos de ustedes son liguistas, entonces se ensañan porque los jugadores creen que los medios de comunicación son amigos de ellos, se ensañan con él y hacen el boom más grande.

“¿Usted me puede confirmar a mí que fue Faerron el que hizo la señal? Y lo aseguran. Vea lo delicado, porque nadie puede decir que fue él. No vamos a defender lo que se ve. Le vamos a ayudar y él tendrá que responderle a sus compañeros. Lo peor que puede tener un futbolista es tener una deuda con un vestidor y en este caso lo vamos a apoyar.

“Con el tema de la afición, claro, es sumamente importante, pero la afición siempre ha creído en estos diez años que va a cumplir Fuerza Herediana el 15 de abril, en las decisiones que se han tomado.

“Y les garantizo que esta vez no será la excepción y que tenemos un gran jugador y lo vamos a mejorar en muchas situaciones, que ya ha venido mejorando futbolísticas y en muchas situaciones que le podemos ayudar a que crezca y nos aporte muchísimo más”.

- ¿Ya antes habían hablado con Fernán Faerron porque su carácter lo ha traicionado, como ocurrió esta vez?

- Sí hablamos con él y tenemos que seguir hablando con él y convencerlo sobre todo de nuestra forma de ser como heredianos, de nuestra mística, de nuestra forma de comportarnos en la cancha.

“Cualquiera se puede equivocar en el fútbol y es parte de eso, pero estoy seguro de que lo convenceremos y tendremos un nuevo jugador de hoy en adelante, eso lo puedo garantizar prácticamente.

- ¿Qué piensa de la semana de Herediano?

- Una semana complicada, estoy completamente seguro de que once contra once la historia hubiera sido diferente. No puedo desestimar el gran trabajo que se hizo y obviamente el trabajo malo que se hizo en Guanacaste.

“Fue una semana de un punto, pero estamos en zona de clasificación y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Los que vienen tratando de meterse y sumar son los que tienen que preocuparse y hay una presión importante.

“San Carlos viene jugando bien, Cartago viene jugando bien. Sporting sacó un buen resultado en la semana y viene el clásico. Así que esto está lindo. Siempre los cierres son lindos, tanto abajo como arriba y en el medio”.