Ese es mi trabajo y el de este cuerpo técnico, pero más importante es rescatar el carácter que tiene este equipo, que tuvo la capacidad y la garra para meter un gol después del empate. Me voy contento, pero no con todo, porque cuando uno está con el equipo lo hace en las buenas y las no tan buenas, porque acá hemos pasado todas. Me voy triste con aquellos (aficionados) que de su corazón salió el enojo. A mí me enseñaron a querer este escudo siempre, en las buenas y las malas. Si no se sufre no somos nosotros, esa es nuestra esencia. Los jugadores deben sentir el apoyo siempre.