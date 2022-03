Jafet Soto se reserva detalles sobre elección del técnico de Herediano, pero sí descarta un nombre

-- ¿Qué le sucede al equipo que no logra triunfar?

“En este caso el gol cae por una serie de recorridos que no se hacen correctamente y una serie de ventajas que dimos en esa jugada específicamente”.

Alvarado no sacó absolutamente nada. obviamente, y presionamos en ciertos sectores de la cancha donde creíamos que íbamos a recuperar la pelota, como la recuperamos y como les creamos peligro. Desde el primer tiempo quedan dos salidas irregulares del contrario y no supimos aprovechar y en el segundo tiempo también con contraataques.

Pero también, para seguir siendo necio con el tema arbitral, también nos quitan un penal, el penal de Rocha. A nosotros nos tienen que hacer tres penales por partido para que nos piten uno (...) Hubo faltas a favor nuestro que el árbitro dejó correr y terminaron en jugada de peligro del equipo contrario. No se una excusa el tema arbitral pero nos tienen que hacer tres penales para que nos piten uno, y se enojan porque uno les habla. Y como es mi forma de ser, jamás me voy a quedar callado porque hay que mejorar el fútbol de Costa Rica.

-- ¿Ya tiene idea definido si se queda o no en el banquillo?

Todavía no lo sabemos, el lunes Fuerza Heredia tiene reunión en la tarde y tomaremos una decisión con los nombres que ya tenemos en la mesa. Todavía no sé (si se queda como técnico).

-- ¿Cómo le cae el parón al Herediano?

Para el técnico que venga, le cae muy bien, sobre todo para definir un estilo, una forma de jugar, de mejorar ciertas condiciones que se ven y que los grandes responsables somos los entrenadores a cargo, porque cuando ves una transición rápida como la que tuvimos hoy, que fueron dos hasta tres, y no sabés matar, es falta de trabajo. Creo que eso pasa, el factor de acumulación de trabajo es importante para cualquier entrenador, por eso la decisión la vamos a tomar el lunes para que tenga 20 días antes de enfrentar el siguiente partido.

-- ¿En esa lista de técnicos está Andrés Carevic, porque se ha dicho que es del agrado de Fuerza Herediana?

No, del agrado mío no es y yo soy parte importante de Fuerza Herediana. Él es del agrado de Lleida, pregúntele a Lleida, mío no.

-- ¿Le está faltando talento al equipo para enfrentar este momento?

Hace dos meses fuimos campeones, este equipo tiene más de 100 títulos en jugadores, creo que es lo mismo que podríamos pensar, y guardando las distancias, América es último en México, Monterrey penúltimo, cualquier equipo puede tener rachas de cualquier índole. Estamos en una racha negativa pero el fútbol siempre te da oportunidad de buscar rachas positivas y es lo que va a buscar el club, lo bueno es que sé que los jugadores son conscientes que esto no es de ellos, esto es de todos, entonces creo que ejemplos hay muchísimos. El tema de calidad no, porque tenemos muchísima calidad, una planilla bien estructurada. Más bien tenemos elementos de sobra en ciertas posiciones y no lo digo yo, lo dijo Jeaustin Campos cuando llegó a este equipo, así que la calidad no está en duda.