Yo siento que lo hicimos bien, el plan de juego se hizo de la mejor forma, en el primer tiempo pudimos quedar 2 a 0, las opciones de ellos no fueron tan claras. El primer tiempo terminamos bien, pero bueno acá cada equipo vivirá a su forma lo que está pasando, a mí me interesa lo de la cancha, porque en 30 años he aprendido que lo que decide es lo de la cancha. Opciones tuvimos, si el fútbol fuera de opciones debimos de quedar 4 a 2 o 3 a 2 a favor nuestro, pero no materializamos y ellos son justos ganadores.