Jafet Soto presume de tener más espuela que el manudo Albert Rudé

Jafet Soto durante el partido ante Alajuelense. (Alonso Tenorio)

El técnico del Herediano, Jafet Soto Molina, confesó en conferencia de prensa, luego del empate 1-1 ante Alajuelense, que tenía muy claro lo que le iba a presentar el técnico manudo, Albert Rudé, aunque dijo sorprenderse porque cambió el sistema de juego y se mostró más defensivo.

Jafet destacó su experiencia en el banquillo, en contraposición con el estratega español y de acuerdo con su criterio fue factor determinante para que al final lograran igualar el marcador, a pesar que estaban perdiendo 0-1 y con 10 hombres, tras la expulsión de Ariel Soto.

“Nosotros no pensamos que la Liga nos iba a salir con tres centrales. Pensamos que iba a mantener la misma estructura cuando jugó como local el sábado (ante Grecia, 1-0). Ellos hicieron un cambio de sistema, Si bien es cierto la tabla de posiciones no me ayuda a convencerlos de lo que voy a decir, pero me siento como si hubiese ganado y ellos como se hubiesen perdido”, aseguró Soto.

“En el segundo tiempo cambiamos nuestra figura con un 4-5-1. Empezamos a abrir la cancha, a ganar los mano a mano, a tener superioridad. Aún así con la expulsión ellos siguieron jugando el mismo sistema un rato e hicieron cambios hasta que cambié mi sistema a tres centrales con cuatro volantes y dos puntos. Ellos iban a meter tres puntas contra mis tres centrales”, dijo.

El estratega rojiamarillo reiteró que la apuesta de Albert Rudé de jugar con tres centrales (José Miguel Cubero, Alexis Gamboa y Giancarlo Pipo González), a la defensiva, fue un movimiento que le extrañó por la jerarquía de un equipo como Alajuelense.

“Lo que pasa es que, con todo respeto, tengo casi 200 partidos dirigiendo en Primera División. No sé cuántos tenga él (Albert Rudé). El fútbol es de patrones y evidencias y no es la primera vez que me quedo con 10 (jugadores). Entonces creo que el equipo respondió de la mejor forma”, aseguró Soto.

Los jugadores hicieron un gran esfuerzo y me siento como si hubiese ganado, a pesar de no estar en la posición de jactarnos, ni mucho menos. Estamos en una posición que no merece el Club Sport Herediano y ahora pensamos en el próximo partido, ante Guadalupe, el sábado a las 5 p. m.”, indicó.

Camerino ganador

Para Jafet el mal momento que vive el plantel rojiamarillo es complicado, pero confía en que la experiencia del equipo pueda ser determinante, luego de sumar nueve partidos sin ganar y ser últimos del Clausura con seis unidades.

“Le puedo decir que si sumamos los campeonatos que tienen nuestros jugadores en ese vestuario, son un montón. Ellos saben que no pueden estar en esa posición. Los principales responsables de todo esto somos todos. Todos estamos metidos en el mismo saco y los que juegan saben su responsabilidad y el porcentaje que tienen, así que entre todos vamos a sacar el equipo adelante”, confesó Soto.

“A las pruebas me remito: Nueve títulos en ocho años y eso no se logra de la noche a la mañana. Mientras unos tienen uno en ocho, nosotros tenemos nueve en ocho, avalados por Unafut, la Concacaf y uno femenino: 10 en ocho años. En Herediano estamos acostumbrados a que nos den palo y con ese palo en lugar de doblarnos vamos para arriba, y ya tenemos callo”, acotó.

Sobre si continuará al frente del equipo, una vez que pase el compromiso ante Guadalupe el sábado y el torneo entre en un receso por la Selección Nacional, de cara a los juegos eliminatorios a atar 2022 ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, el timonel considera que no, pero también indica que pueden pasar situaciones inesperadas.

“No creo, no creo. Pero tengo cuatro personas, cinco conmigo que toman las decisiones y después del partido ante Alajuelense nos vamos a reunir como de costumbre”, admitió Soto.

“Vieras qué difícil para mí es ser el entrenador con la responsabilidad que tengo yo en este momento. Si antes tenía responsabilidad al tener que agarrar mi maletín e irme a buscar patrocinadores para la camiseta, vender vallas publicitarias y arreglar contratos de televisión era dificilísimo, ahora haciendo un estadio es una responsabilidad muy grande”, sentenció.