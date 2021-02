“Óscar Alfaro (presidente de la Comisión de Arbitraje) seguro me tiene bloqueado, pues no responde a mis llamadas. Estamos cansados de dar explicaciones a nuestra afición por las faltas de respeto en la cancha. A Herediano le sancionaron un penal contra Grecia que no era y no nos pitaron uno frente a la Liga. Hemos enviado cartas a la Comisión y no nos contestan lo cual es preocupante”, añadió Soto.