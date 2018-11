—Este equipo siempre es peligroso, es peligroso porque la historia es fácil. Cuando fuimos campeones en Honduras algunos dijeron que Herediano no le ganaba a la Liga, queda fuera, y le ganamos. No, Herediano no le gana a San Carlos y le ganamos. No, está fácil, pasa San Carlos y Pérez Zeledón. Eso fortalece, gran parte de este éxito o triunfo que hemos tenido hasta este momento... El equipo aceptó lo que necesitábamos, que era volver a creer en ellos mismos, pero sobre todo el sentido de pertenencia que tengo acá, la identidad que tengo con mi equipo, los hizo creer a ellos y me parece que ahí está la diferencia. Lo que pasó antes, qué importa, Dios sabe porqué hace las cosas, nosotros estamos conscientes que no somos los grandes favoritos y vamos a pelear, y tenemos las mismas posibilidades. Nadie nos puede quitar el sueño de ese campeonato.