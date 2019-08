Primero quiero ofrecerle disculpas a la afición, porque ese no es el comportamiento que quiere ser protagonista. No estamos acostumbrados a ese pelotazo, sino a un equipo con una idea clara de manejo de juego. Este es el partido más malo de lo que hemos jugado. Sé que mis jugadores están conscientes que no se hizo un buen partido. Cuando un equipo te mete el primer gol de bola muerta, la línea la trabajaste toda la semana, dijimos que era un punto alto del rival, el juego aéreo de Jicaral, no hablo de enfrentamiento Jeaustin-Jafet, sino de atención de jugadores. A la hora del partido, llevábamos el peso, Jicaral hizo su partido, contraataque, bien metido atrás.