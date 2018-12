Saprissa es un equipo que tiene muchísimas alternativas de juego, no me sorprendería o asustaría ver una línea de cinco acá, con tres centrales, dos laterales. Inclusive, ver a Heiner Mora, aunque no se cómo esté porque terminó contrato. No me sorprendería ver a jugadores de mucha madurez el domingo en nuestro estadio, Saprissa tiene mucha experiencia en ese sentido. No me sorprendería ver a Saprissa con cinco atrás, cuatro en el medio y un solo punta. No me sorprendería ver a Saprissa con un sistema defensivo para el domingo.