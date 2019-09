El modelo que tenemos no debería costar tanto, es como el del 2010, aunque en aquella época no teníamos jugadores campeones o que venían de equipos grandes. De repente nuestra forma de juego la hemos cambiado y me parece que aún el equipo no asimila el cambio de calidad, no el cambio de camiseta, donde el jugador en otro equipo con una jugada era suficiente para que la prensa le hiciera una nota y lo hiciera figurar, pero acá no. Está costando mucho, lo que más preocupa es la generación de fútbol. Hay que seguir picando piedra.