Jafet Soto ni gustando y goleando se olvida de los árbitros

Jafet Soto se mantiene invicto al frente del Herediano, que recuperó posiciones en el Torneo Clausura. (Jose Cordero)

El técnico Jafet Soto Molina no se muerde la lengua cuando se trata de enumerar los errores arbitrales que, a su juicio, han perjudicado al Herediano, pese a que en los dos últimos cuatro compromisos suma igual cantidad de victorias y contabiliza 12 anotaciones.

Ni siquiera el ascenso del Team del penúltimo lugar de la tabla de posiciones al sétimo puesto, con 19 puntos, a solo tres de la zona de clasificación (Sporting, 22 puntos), fueron argumentos para quedarse en silencio y no señalar los fallos de los jueces, menos aún cuando está próximo el enfrentamiento ante Saprissa, este miécoles 20 de abril en el estadio Ricardo Saprissa.

“Frente al Santos anotamos tres goles, pero nos quitaron dos penales. En dos partidos nos quitaron cuatro penales. No solo cuando nos va mal vamos a hablar, no nos vamos a quedar callados. Nos dejaron de pitar cuatro penales y nos sometieron a punta de pito. Eso me preocupa, pero nos estamos preparando para luchar contra todo, contra la adversidad”, comentó Soto.

Jafet señaló que en la parte deportiva lo importante es que el plantel está convencido del trabajo que se está haciendo, están disfrutando, y que en el fútbol eso es lo importante para obtener buenos resultados.

“El equipo recuperó la confianza luego de ganarle a Pérez Zeledón (3-2). Tenemos 45 días al frente del grupo, hay un convencimiento por lo que estamos haciendo, pero aún no hemos alcanzado nada, estamos cerca del cuarto lugar, pero aún no estamos allí. Debemos llegar al cuarto lugar y mantenerlo”, manifestó Soto.

Saprissa como adversario

Sobre el compromiso ante el Saprissa, este miércoles, el estratega rojiamarillo expresó que son finales y deben salir avantes si desean continuar peleando puestos de clasificación.

“Vienen enfrentamientos directos. Nos levantamos de la lona, donde estábamos y ahora hay que trabajar más fuerte. Los jugadores saben que deben respetarse a sí mismos, demostrar en la cancha el por qué fueron campeones en el torneo pasado”, expresó Soto.

“Ante Saprissa será un clásico. De ahora en adelante todos los técnicos sacamos cuentas. Respetamos al Saprissa, es una gran institución, pero vamos a disputar un clásico. No será sencillo, debemos afrontar el compromiso como tal, con la importancia que se merece. Podemos soñar con clasificar, con llegar al cuarto lugar, pero como dije: no es solo llegar, sino mantenerse”, afirmó.

Sobre las 12 anotaciones en cuatro partidos, Jafet reflexionó y recordó que el Team históricamente siempre ha sido un equipo ofensivo y hoy en día no puede ser distinto si quieren alcanzar los objetivos que se trazaron en el inicio del campeonato.

“No vamos a renunciar a nuestro estilo, la mejor defensa es el ataque. Siempre hay cosas por mejorar y siempre vamos a intentar agredir al rival, porque es la forma en que el Herediano siempre ha jugado y se distinguió por tener buenos delanteros y también volantes goleadores”, recordó Soto.

En cuanto a la recuperación de José Guillermo Ortiz, quien volvió a anotar después de una larga racha negativa, el técnico reiteró que solo era cuestión de tenerle confianza y seguridad en su juego.

“José pasó, como cualquier goleador, por una sequía. No solo nos preocupó a nosotros, sino también a él. José fue el primer preocupado, pero trabajó muy fuerte en la parte física y mental, así como con trabajos de definición para que tuviera esa confianza. El equipo lo necesitaba y respondió en el momento más importante”, manifestó Soto.