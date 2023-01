Jafet Soto: ‘Muchos brincarían en una pata si yo me hiciera a un lado de Herediano’

¿Se va Jafet Soto de Herediano? La respuesta aún no es clara, pero el propio gerente general de los rojiamarillos se refirió a esto una vez que acabó su participación en un charla en la Expo Dipo, en el Centro de Convenciones.

“Con el tema de Herediano si he estado pensando, evaluando algunas cosas, que próximamente estaremos informando”, afirmó Jafet Soto, quien recalcó una y otra vez que se encuentra bien de salud.

¿Si se da su salida porque usted toma esa decisión, será por su salud?

No, no. Son temas que estoy valorando y si los tengo que informar los informaré en los próximos días, la próxima semana, pero estoy valorando qué quiero hacer a corto plazo.

¿Está siendo mucho trabajo por temas del estadio y en esa parte administrativa donde colabora y la comercial?

No colaboro, es mi responsabilidad. Es mucho, pero de todas maneras hay un tema de supervisión, un tema de tiempos con el equipo, que es lo más importante para nosotros, el Club Sport Herediano y nuestro equipo. Indudablememte el tema de la supervisión, la evaluación, visualización, etcétera, de todo el staff, tanto jugadores como cuerpo técnico es súper necesaria y estaríamos tomando la decisión pronto.

¿Ha comentado esta situación con sus compañeros de Fuerza Herediana?

Todo, todo, obviamente ellos apoyan, ellos me apoyan, pero todo esto antes de que se sepa en cualquier lugar lo sabe primero Fuerza Herediana.

¿Qué tan difícil es tomar una decisión así porque usted es un apasionado principalmente del Herediano?

No es fácil, pero lo estamos analizando. Esta es mi casa, este es el equipo que yo amo. No es mi equipo, es el equipo de muchos heredianos, es el equipo con el cual yo me identifico e indudablemente vamos a tomar la mejor decisión para el equipo, que es lo que queremos.

¿Qué tan preparado está Robert Garbanzo en caso de que llegue a Herediano?

Yo creo que lo de Robert es un tema que se puede hablar la otra semana, que lo podríamos hablar, pero la experiencia de Robert es gigante en el fútbol nacional, si se da.

Yo creo que todos tenemos derecho a crecimiento y si Robert toma esa decisión y si nosotros la tomamos también es por un tema de crecimiento y sabemos de sobra su capacidad.

Hay un Herediano antes de Jafet Soto y con su llegada cambió mucho. ¿Le preocupa lo que pueda pasar si usted sale de la gerencia o de la parte deportiva?

Es algo que estoy pensando, que estoy valorando, pero a veces el amor puede más y yo sé que muchos brincarían en una pata si yo saliera del Herediano, algunos medios serían felices, que lo han intentado de diferentes formas sacarme, pero no han podido. Y otros por la parte competitiva, etcétera, etcétera, etcétera.

Lo que sí puedo decir es que estamos pensando fortalecer todas las áreas del Club Sport Herediano.

¿Que usted se vaya es una posibilidad real?

Lo he pensado, con el tema de mi salud estoy bien. Pero estoy con una carga muy grande y obviamente este proyecto merece no un 50%, sino un 1.000% y a veces partirse y estar pendiente y supervisando situaciones que no se puede por situaciones por falta de tiempo nos hace reflexionar y decir ok, estamos aquí y aquí no estamos dando el 100% y perdimos esta final por esto, por esto y por esto.

Y entonces analizamos ciertas situaciones que teniendo una supervisión, una evaluación mucho mayor, creo que mejoraríamos los resultados, a pesar de estar jugando fuera de resultados deportivos, fuera de casa.

En la parte administrativa, dividiendo las áreas, tendríamos una supervisión, un crecimiento mucho mayor, estando no al 50%, sino al 1.000% en temas como la construcción del estadio, que queremos terminar este año.

¿Ha visualizado un Herediano sin Jafet Soto?

Imagínese que yo llegué al Herediano en 1989, estamos diciendo que son 33 años y el Herediano tiene 101. Pasaron más de setenta años y Herediano es un equipo ganador, un equipo grande, un equipo exitoso. Eso no es tan importante como el propio club.

¿Si toma esa decisión de hacerse a un lado sería por completo o sería no tener el cargo que ostenta hoy, pero siempre estará ahí?

No sé, yo me tomé unos días para pensar y me los estoy tomando. Las vacaciones fueron muy cortas. Nos fuimos el 23 de diciembre y regresamos el 2 de enero y todavía lo estoy valorando.

¿Pero en la época moderna la insignia, el representante y quien ha llevado a Herediano a grandes momentos es usted?

La época es época, la de Eladio Rosabal fue época y fue el mejor, fue insignia, la época de los 60’s también, en los 70’s Macho Montero y todos nuestros ídolos de los 70’s, los 80’s, Obando, Chavarría, Camacho.

Kenneth Paniagua, Jara, que han sido insignias en diferentes momentos y que me ha tocado disfrutar de una etapa muy linda como entrenador, como jugador y como dirigente pues es una etapa muy chiva, muy ganadora, muy completa.

Pero también la estructura del Herediano hoy por hoy es una de las más fuertes del fútbol, de Costa Rica y que no necesita a una persona. La estructura es tan fuerte, que el Herediano está para grandes cosas por muchos años.

Su nombre siempre se relaciona con la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Es que va para ahí? ¿Le gustaría llegar ahí?

No, yo lo he dicho en diferentes momentos, yo creo que cuando la Federación me necesite en diferentes puestos que no tengan gran responsabilidad ahí voy a estar, pero la gran responsabilidad qué hay en la Federación, con puestos importantes, yo no la quiero.

Hace años se habla de que usted no está bien de salud, pero usted asegura que se encuentra bien. ¿Por cree que sale ese rumor?

Cada uno tiene su vida privada y hay diferentes fugas de información, en diferentes momentos, en distintos momentos, pero no, estoy bien.

¿Siente que el nivel de Anthony Contreras?

Sí, yo espero que Anthony salga este enero. Espero pronto tener algo para él y que sea bueno para él, creo que merece la oportunidad de jugar en el fútbol internacional. Cuando se dio lo que se dio se tomó una decisión en conjunto y todos estuvimos de acuerdo, así que todos somos responsables.

Visualizamos un Mundial, vimos la oportunidad y ahora hay que buscar en el mercado, él y su representante, valorar, pero el club también está trabajando en eso.

¿Qué tanto costó la decisión de que fuese Franco quien dejara el equipo?

Mucho, estamos muy agradecidos con él, nos ayudó, nos colaboró a ganar un título y como siempre, terminamos en las mejores relaciones, pero así es fútbol y siempre vamos a pensar que lo más importante.

¿Y el caso de Yeltsin Tejeda?

Él es un jugador de la casa. La decisión es completa, única y exclusivamente de él. Al club llegó una oferta, se la pasó a Yeltsin y el que tiene que tomar una decisión, que lo está valorando con su representante es Yeltsin. Puede ser que en este mes tome una decisión, es algo bueno para su futuro económicamente hablamos. Ya es una decisión de Yeltsin.

¿Qué ha pasado con Waylon Francis?

Waylon está en el equipo.

¿Se mantiene entonces?

Que yo sepa.

¿Tiene ofertas?

No tiene nada, todos son temas meramente técnicos. Me podrías preguntar por otros, pero Waylon genera un poquito de polémica y Waylon es parte, hasta hoy, espero que estuviera en el entrenamiento, porque no sé. Hasta hoy es jugador del Herediano.

¿Ha habido algo por Keysher Fuller?

Muchas consultas, pero realmente ofertas concretas no hay.