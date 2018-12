Nombres, no, no. Yo voy caminando al banco. Voy caminando el mercado. Antes de jugar la final fui comer al mercado de Heredia y me topé con liguistas y saprissistas, y vacilé con ellos. Ellos me decían, ‘se les fue el título’. Yo solo respondía, ‘los partidos hay que jugarlos’. Después de comerme un casado vacilé con la gente de la carnicería y me tomé fotos. Lo que le quiero decir es que aunque yo sea la cara, no pasa de ahí. Habrá unos que ponen en sus medios que perdió Saprissa 2-3 en lugar de decir que Herediano quedó campeón, pero yo no me enojo con nadie, todos necesitamos de todos.