El fútbol es presente, no puedo pensar en lo que hubiera pasado, no me puedo poner a pensar en si metía uno. Fuimos un equipo que manejó las acciones. Para los dos equipos lo podemos ver favorable o desfavorable. Lo que sí me preocupa es quién va a pitar el domingo en la Liga; va a haber mucha presión. Esperamos que la comisión elija al mejor porque nos jugamos mucho.