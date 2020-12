Eso es fácil. Nueve títulos en siete años. Hemos estado en las mejores y hemos tenido esas cachetadas, pero cuando das tanto por parte de Fuerza Herediana y Herediano. Eso no significa que no pedí disculpas a mi afición por el tema del Estelí, no hay excusa que valga. El fútbol está creciendo y se han acortado las distancias y nadie sabe qué Estelí jugó con nueve extranjeros contra Alajuelense y ocho contra nosotros. El fútbol de Nicaragua está creciendo, pero eso no es una justificación. Pongo en una balanza me golpea mucho eso y un equipo como el Herediano no merece esas cosas. Cuando uno toca fondo lo que queda es levantarse y no queda que subir y creo que el Herediano se volvió un invitado incómodo nuevamente y cuidado, que el tigre volvió.