”Si ellos venden más camisetas y tienen más dinero por derechos de transmisión, más patrocinadores que nosotros y no ganan nada, entonces deberían preguntarse por qué en lugar de contratar jugadores, contratan personal administrativo. Me imagino el pobre gerente financiero de la Liga, lo van a quitar, le están serruchando, si el líder serrucha el piso, no es extraño que un jugador hable mal de su compañero y lo exhiba diciendo que por dos errores puntuales perdieron el campeonato”, acotó Soto.