Jafet Soto le cumple sueño familiar al lateral que vinculaban con Alajuelense

El defensor Brandon Bonilla intenta dominar el balón ante la marca del griego Raimond Salas (11). Bonilla debutó con los florenses oficialmente en la segunda jornada del Torneo Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando Brandon Bonilla Zárate le contó a sus padres que el gerente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, le llamó para proponerle llegar al Herediano, ellos fueron los más felices del mundo, pues junto a sus cuatro hijos, siempre han sido seguidores del Team florense.

Brandon, a quien al final de la temporada se le había vinculado con Alajuelense y un supuesto interés del gerente de la Liga, Agustín Lleida, logró cumplir el sueño familiar de verlo vestido de rojiamarillo, luego de llegar cedido de Guadalupe, para el Torneo de Clausura 2022.

El lateral izquierdo de 25 años y quien había estado en las divisiones menores del cuadro florense, fue titular en el primer juego del campeonato cumpliendo así uno de sus grandes anhelos y esperando continuar por el mismo sendero, cuando este sábado se midan al Santos de Guápiles, a las 6 p. m., en el estadio Ebal Rodríguez.

“Cuando le conté a mi familia la noticia de la posibilidad de que yo podía llegar al Herediano, fue una emoción muy grande. Mis padres, mis tíos y mis hermanos son muy heredianos y se pusieron muy contentos. Era el sueño de toda la familia, estaban muy felices”, comentó Bonilla en el programa Acceso Herediano.

“La más aficionada es mi mamá, Marjorie Zárate, que junto a mi papá, Juan Carlos Bonilla, estaban muy contentos. Es un sueño personal llegar al campeón nacional y también familiar, que yo pueda vestir los colores del Herediano en la Primera División”, añadió.

Pero el llegar a la institución que siguen sus padres no fue fácil para Brandon, pues aunque llegó a formar parte de la división Sub-15 del Herediano, debió tomar otros caminos para debutar en la máxima categoría, al trasladarse a la cantera del entonces Belén, club con el cual debutó en el 2017 y formó parte hasta el certamen anterior, ya con el nombre de Guadalupe.

“Este año no fue el primer acercamiento que tuve con Jafet Soto, desde hace aproximadamente dos años me viene dando seguimiento. En el Apertura fue el máximo asistidor del campeonato (siete pases a gol) y él ha visto mi evolución en la máxima categoría, lo cual le agradezco y más aún cuando junto con el técnico Jeaustin Campos me dieron la oportunidad de formar parte del Herediano”, agregó Bonilla.

Ídolos en el camerino

El oriundo de barrio Los Senderos, de San Pedro de Barva de Heredia y graduado de Administración de Empresas, comentó que el llegar al equpo monarca del fútbol nacional es una gran responsabilidad, pero también un reto muy importante en su carrera deportiva.

“Estar aquí es un sueño cumplido. Mi deseo siempre fue estar en un equipo grande, donde se aspire a grandes cosas y el poder contar con buenos compañeros. Todo jugador desea ser protagonista y en el Herediano hay jugadores de mucha calidad, que te enseñan y aconsejan mucho”, expresó Bonilla.

“Estar en un camerino con Yendrick (Ruiz), (Jonathan) McDonald y (Esteban) Granados es una gran experiencia, porque siempre los he visto como ídolos. Verlos en la televisión es una cosa y estar con ellos en el camerino, compartir los entrenamientos y hablar con ellos diariamente es muy diferente y más aún porque son personas muy humildes porque me recibieron muy bien”, enfatizó.

Brandon manifestó que en los primeros días con Jeaustin Campos se ha dado cuenta que es un entrenador que le gusta darle confianza al jugador, explicarle que es lo que desea y no es de los que grita o se irrita con facilidad.

“Me considero un lateral izquierdo moderno, que ataca y defiende. En Guadalupe era de los que más recorrido tenía en los partidos por mi banda. Quiero crecer en mi carrera deportiva, llegar a la Selección Nacional y jugar en el exterior y creo que en este club yo puedo cumplir con mis objetivos”, acotó Bonilla.

En los útimos tres torneos, con el conjunto de Guadalupe, Bonilla acumula 49 partidos disputados con 3.892 minutos en cancha y tres goles anotados.