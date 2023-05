Jafet Soto lanza artillería contra Saprissa y se destapa sobre fichajes propios y ajenos

Como jugador, Jafet Soto fue diferente: se salía del libreto, aunque siempre manejando los hilos. Como dirigente, es todo eso y más. Lo que dice Soto está planificado, lleno de conocimiento y va dirigido a favorecer a su amado Herediano y golpear al rival. En la previa de la semifinal ante Saprissa lo volvió a hacer.

Jafet estuvo al rojo vivo y fiel a su estilo lanzó su artillería contra los morados, en especial hacia Juan Carlos Rojas, presidente de la S. Además, como ya se juega fuera de la cancha, con el tema de los fichajes, ratificó negociaciones propias y aseguró conocer las de sus rivales.

Jafet Soto está a cargo de la gerencia general de Herediano, pero no hay ningún detalle que se le escape del fútbol nacional y está sobre todo. (Jose Cordero)

¿Por qué hizo todo esto? Siempre hay una estrategia en lo que hace y no hay duda que lo que tiene que ver con Rojas va por el lado de empoderar a los florenses y bajar el ímpetu de los tibaseños. Es más, resaltó una vez más la labor de Jeaustin Campos y tiró un dardo contundente.

“El importante es el Herediano y yo, porque el equipo de mayor afición del fútbol de Costa Rica habla de Jafet Soto y del Herediano. No sé si lo que posteó Juan Carlos Rojas va dirigido al Herediano. A él yo lo trato con mucho respeto, porque esto es fútbol y nada es personal. Es muy poquillo lo que dijo don Juan Carlos; creo que está esperando el resultado, porque no se tira a la piscina; hay que tirarse y arriesgar”, empezó.

De seguido agregó: “Don Juan Carlos tiene que darle las gracias a Jeaustin Campos, porque le dio una copa más y si Jeaustin no le daba ese título, no sé si don Juan Carlos estaría hoy en Horizonte Morado... Por su puesto que si Juan Carlos Rojas está en Saprissa es por Jeaustin, porque cuánto tenían de no ganar”.

El tema del dirigente del Team con el jerarca del Monstruo va por un postero del saprissista en su Twitter. En principio, no parecía que el mensaje del tibaseño fuera dirigido contra el florense, pero así lo tomó Jafet.

La cabeza del Monstruo escribió: “La obsesión de algunos por Saprissa es de análisis profundo… Me siento hasta halagado de tanta atención, que hablen más de Saprissa que de su propio club! Solo confirma lo que ya sabemos: #SomosLoMásGrande”.

Soto no terminó ahí, sino que tuvo muchos halagos hacia Jeaustin y no reparó en reconocer que en su momento Herediano se equivocó al desprenderse de Campos. Más que un mea culpa, al final parecía tener la intención de golpear un poco al adversario.

“Nos equivocamos o me equivoqué antes, pero solo los ríos no se devuelven y él está feliz. Fue gracias a Saprissa que se dio su regreso, no me esforcé en nada, cero esfuerzo para que esto se diera y es que no me siento responsable por lograrlo, porque no hice nada, me lo regalaron. Por lo mismo, lo firmamos dos años”, finalizó sobre este tema.

Metido de lleno en mercado de fichajes Copiado!

Puede que Jafet Soto ya no sea el encargado del área deportiva en Herediano y que Robert Garbanzo lleve la responsabilidad en las negociaciones, pero por sus palabras parece metido de lleno en los fichajes propios y ajenos.

En un intercambio de preguntas previo al primer duelo Herediano - Saprissa, respondió todo y de todos:

- ¿Elías Aguilar puede regresar a Herediano?

- Con Elías Aguilar hay que esperar. Él entrena con nosotros todos los días, es súper profesional y aún tiene una buena edad. Me gustaría que esté con nosotros

- ¿Le interesa Jonathan Moya?

- No.

- ¿Cómo está lo de Kendall Waston?

- A partir del 2 de junio podría ser nuestro.

- ¿Joel Campell es opción para Herediano?

- A quién no le interesa, pero Joel va para Saprissa si no juega afuera. No he hablado nada con él, pero 95% seguro que si no se queda en el fútbol internacional, viene a Saprissa. Alajuelense le ofreció a Joel, pero no va a jugar con ellos. Lo de Joel lo sé de México.

- ¿Qué pasa con Allan Cruz?

- A Allan Cruz lo llamaron de la Liga, pero no han llegado a un acuerdo económico. No puedo meterme en la cabeza de Allan; en Herediano hizo las cosas muy bien, la afición lo quiere y esta es su casa.

- ¿Fernando Lesme es una alternativa?

- Por qué no. Los buenos jugadores siempre nos interesan. No es del Herediano, es del Municipal Grecia y es un jugador interesante, pero por qué no.

- ¿Cuáles son los fichajes confirmados de Herediano?

- Aarón Cruz, Jaylon Hadden y Deyver Vega ya están. Siempre hemos sido muy estables, pero dependerá mucho de Jeaustin y Robert Garbanzo.

- ¿Qué pasa con la renovación de Yeltsin Tejeda?

- Tiene su representante y es un tema que maneja Robert Garbanzo. Si lo quieren, sería hasta diciembre. En mi caso, no me caso con los jugadores; esto es un tema de planificación y el problema lo tienen los equipos que no planifican.

Jafet cerró recalcando que hoy en día se critica la forma de fichar de Herediano y los movimientos que hace, pero según él, lo único que realiza es lo que aprendió de los tiempos en los que Saprissa y Alajuelense fichaban todo lo que querían.

“Hay cosas que para Saprissa y la Liga eran correctas. Yo aprendí de ellos, como cuando se llevaron a Cancela, Anderson Andrade, Mauricio Solís, Kenneth Paniagua, Sandro Alfaro, entre otros. Hago lo que me enseñaron, no fui el que lo inventé. Claro, si lo hacen ellos es correcto, pero si lo hacemos nosotros está mal”, manifestó.