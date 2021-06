El otro día me preguntaba un aficionado que cuánto vale mi trabajo. Yo le respondí que no vale nada, porque lo hago con amor. A mí no me interesa lo otro y no me interesa saber cuántas horas le invierto. Esta es mi casa y es mi equipo. Lo que queremos es ser un equipo protagonista y seguir creciendo en las encuestas. Este equipo es la vida de nosotros y lo que a nosotros nos gusta.