"Nuevamente a Juan Gabriel Calderón se le sale de las manos el partido. Nosotros ya no lo queremos como árbitro, ya es suficiente, fue en Alajuela cuando perdimos con la Liga, nunca terminamos con 11 jugadores y ya son muchas situaciones que pasan con este árbitro, al igual que con Keylor Herrera. Preferimos decir que es non grato Juan Gabriel Calderón para el Club Sport Herediano, no lo queremos más en ninguna cancha. Siempre se le arman estos desórdenes a él, se le va el partido de las manos".